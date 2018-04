Maribor v Novi Gorici do vrha napolnil domačo mrežo

Rudar v treh minutah do treh točk

15. april 2018 ob 13:00,

zadnji poseg: 15. april 2018 ob 20:38

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v Prvi ligi TS zmagali še tretjič zapored. Potem ko so v sredo v Kranju zmagali z 0:5, so v gosteh Gorico nadigrali kar z 0:6. Zdaj za Olimpijo zaostajajo le še pet točk.

Vijoličaste je najprej nekajkrat ustavil domači vratar Grega Sorčan, povedli pa so v 26. minuti. Po predložku iz kota Amirja Derviševića je z glavo zadel branilec Saša Ivković. To je bil njegov prvi gol v dresu Maribora. Tri minute pozneje je Jan Mlakar z desne strani lepo meril z levico in povišal na 0:2. Takoj zatem je po podaji Luke Zahovića z leve strani na drugi vratnici s petih metrov Dino Hotić zadel za 0:3. Zahović je po protinapadu v 38. minuti s 13 metrov mrežo zatresel še sam, podal je Mlakar. Na odmor so Mariborčani tako odšli z vodstvom 0:4.

Statistika prvega polčasa: streli - 1:15, v okvir vrat - 0:10, posest žoge - 42:58 odstotkov.

V drugem delu sta se med strelce vpisala še rezervista Blaž Vrhovec in Marcos Tavares. Prvi je v 78. minuti po še enem predložku Derviševića iz kota v polno meril z glavo, drugi pa je končni izid na enak način postavil v 87. minuti po podaji še enega rezervista Dareta Vršiča z leve strani. Zahović je v 50. minuti zadel tudi vratnico.

Končna statistika: streli - 2:28, v okvir vrat - 1:14, posest žoge - 42:58 odstotkov.

Rudar dvakrat zadel ob koncu prvega polčasa

Prva nedeljska tekma je bila odigrana v Kranju, kjer je Rudar ugnal Triglav z 2:0. Velenjčani so oba gola dosegli ob koncu prvega polčasa. V 40. minuti je po levi strani prodrl Dominik Radić in poslal natančen predložek pred vrata, kjer je bil z glavo natančen Edin Šehić.

Komaj so se gledalci pomirili, je bilo na semaforju že 0:2. Tokrat je po desni strani bliskovito potegnil Robert Pušaver in poslal žogo pred gol, kjer je bil priseben Radić. To sta bila tudi edina strela v okvir vrat v prvem polčasu.

V drugem polčasu sta mreži mirovali. Gostitelji so tekmo zaradi dveh rdečih kartonov končali le z devetimi igralci. Triglav po novem porazu ostaja na dnu lestvice, Kranjčani so edina ekipa, ki spomladi še ni zmagala. Najlepšo priložnost je v 61. minuti zapravil najboljši strelec lige Matej Poplatnik.

Na zadnji tekmi 27. kroga sta se Aluminij in Ankaran Hrvatini razšla z 1:1. Gostje so izenačili v 87. minuti.

27. krog:

TRIGLAV - RUDAR 0:2 (0:2)

400; Šehić 40., Radić 43.

RK : Bojić 75., Krcić 83./oba Triglav

Triglav: Džafić, Elsner, Krcić , Poplatnik, Mlakar, Kuhar, Suljević ( 61./Udovič), Bojić , Tijanić, Bukara ( 67./Žurga), Vokić ( 52./Kryeziu).

Rudar: Pridigar, Ćoralić, Pušaver , Kašnik, Tomašević , Bijol, Novak, Parfitt Williams ( 85./Kamara), Radić ( 73./Šimunac), Antonov, Šehić ( 60./Tucić).

Sodnik: Miran Bukovec (Lendava)



GORICA - MARIBOR 0:6 (0:4)

1.000; Ivković 26., Mlakar 29., Hotić 30., Zahović 38., Vrhovec 78., Tavares 87.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič , Jogan, Škarabot, Humar, Grudina, Džuzdanović ( 55./Kolenc), Marinič, Osuji ( 77./Žigon), Filipović ( 46./Curk ).

Maribor: Handanović, Hodžić , Ivković, Šuler, Viler, Dervišević, Pihler ( 66./Vrhovec), Kramarič ( 77./Vršič), Hotić, Zahović, Mlakar ( 69./Tavares).

Sodnik: Nejc Kajtazović (Kranj)

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

Kidrič 5.; Delgado 87.

Odigrano v soboto:

OLIMPIJA - DOMŽALE 1:1 (1:0)

5.000; Alves 5.; Bizjak 92.



CELJE - KRŠKO 5:0 (2:0)

350; Andrejašič 3., Cvek 34., Požeg Vancaš 47., Brecl 72., Vizinger 82.

Lestvica: OLIMPIJA 27 19 6 2 49:12 63 MARIBOR 27 17 7 3 53:20 58 DOMŽALE 26 16 5 5 58:21 53 RUDAR 27 13 4 10 40:34 43 CELJE 26 11 6 9 47:35 39 GORICA 26 9 4 13 26:40 31 KRŠKO 25 7 5 13 30:46 26 ALUMINIJ 26 5 7 14 29:48 22 ANKARAN HRVATINI 27 3 8 16 24:64 17 TRIGLAV 27 3 6 18 20:56 15

S. J., M. R.