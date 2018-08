Maribor v Stožicah suvereno opravil z Olimpijo

Poraz Domžal v Novi Gorici

19. avgust 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 19. avgust 2018 ob 22:28

Nogometaši Maribora so dobili prvi večni derbi nove sezone. V 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije so s 3:0 v Ljubljani premagali Olimpijo.

Aktualni državni podprvaki so bili na začetku derbija ves čas pod pritiskom, nikakor niso uspeli zaustaviti naleta gostiteljev, ki so s sila nevarnimi napadi ves čas pretili vratarju Jasminu Handanoviću, ki pa je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.

V nadaljevanju prvega polčasa je domači pritisk nekoliko pojenjal, gostje pa so hitro smuknili v vodstvo prek Jana Mlakarja. Tik pred odmorom je priložnost za izenačenje z bele točke zapravil Rok Kronaveter.

V drugem polčasu se je prevlada Maribora nadaljevala. Najprej je vodstvo podvojil Amir Dervišević, pozneje se je med strelce vpisal še Dino Hotić. Olimpija je bila na kolenih, po petih krogih državnega prvenstva za vodilnim Mariborom zaostaja že za osem točk.

Olimpija razred zase

V prvi polovici prvega polčasa je bila Olimpija razred zase. Ljubljančani so bliskovito začeli oblegati Handanovićeva vrata, že v 3. minuti ga je z levico z roba kazenskega prostora testiral Stefan Savić, takoj zatem ga je skušal s prostega strela presenetiti še Rok Kronaveter. Napadi zeleno-belih so se vrstili kot po tekočem traku, naslednji, ki je sprožil proti vratom, je bil Nik Kapun, v 11. minuti je na atraktiven način streljal še Matic Črnic, a je ostalo pri 0:0.

Mlakar mojstrsko zaključil za 0:1

Napadi Olimpije so nato malce pojenjali, Mariborčani so si prvič lahko oddahnili, končno jim je uspelo zadržati žogo v svoji posesti dlje časa, kmalu so sledili tudi prvi resnejši napadi. Najdejavnejši je bil Mlakar. Izjemni 19-letni napadalec se je v 25. minuti srečal iz oči v oči z Olimpijinim vratarjem Aljažem Ivačičem. Ta je dvoboj dobil, že minuto pozneje pa je moral priznati premoč. Po hitri akciji in globinski podaji je Mlakar hladnokrvno na mojstrski način ukanil domačega vratarja in vijoličaste povedel v vodstvo. 0:1.

Štajerski pritisk na Ivačičeva vrata se je nadaljeval, kmalu zatem bi lahko gostje povedli že z 0:2, potem ko je strel Aleksa PIhlerja Ivačič odbil na nogo Blažu Vrhovcu. Ta je padel, glavni sodnik Matej Jug ni pokazal na belo točko.

Handanović ubranil 11-m Kronavetru

V končnici prvega polčasa so gostitelji znova močneje pritisnili na vrata nasprotnika. V 40. minuti je po kratki Kronavetrovi podaji z razdalje Handanovićeve dlani ogrel Kapun, izjemno vroče pa je bilo v sodnikovem dodatku, v katerem je Jug dosodil 11-metrovko v korist ljubljanskega kolektiva po prekršku Jasmina Mešanovića nad Savićem. Odgovornost je na svoja ramena prevzel Kronaveter, ki pa ni uspel izida izenačiti – mariborski vratar je njegov strel ubranil.

Med strelci tudi Dervišević in Hotić

Že na začetku drugega polčasa so Ljubljančani prejeli še drugi zadetek, med strelce pa se je vpisal Dervišević. Ta je z desne strani z levico v kazenski prostor poslal predložek, ki je preletel vse, presenetil Ivačiča in končal v mreži. 0:2. Napadi Ljubljančanov so bili precej jalovi, še najnevarnejši je bil poskus Črnica, ko je z izjemnim diagonalnim strelom v fantastično obrambo prisilil Handanovića. Varovanci Darka Milaniča kljub lepemu vodstvu niso odnehali, v 70. minuti se je med strelce vpisal še Dino Hotić, ko je z roba kazenskega prostora silovito sprožil in matiral nemočnega Ivačiča. Ta je let žoge v gol pospremil le s pogledom.

Olimpija brezidejno napadala

Gostje iz Ljudskega vrta so svoje delo opravili z odliko. Osredotočili so se lahko na branjenje izida, tudi to nalogo so opravili brezhibno. Pravi napadi Ljubljančanov so bili redki, niti ni bilo več pravih akcij. Edini, ki je še ogrozil mariborski gol, je bil Dino Štiglec, ki je v 88. minuti z razdalje sprožil v Handanovića.

Osuji potopil Domžale

Domžalčani so v poznopopoldanski tekmi z minimalno razliko izgubili gostovanje v Novi Gorici, kjer so gostitelji zmagali z 1:0. Mož odločitve je bil Bede Amarechi Osuji, ki je po prekršku Shamarja Nicholsona za najstrožjo kazen zadel z bele točke. Gostje so imeli sicer ogromno lepih priložnosti, ob izteku 78. minute je Tonči Mujan zatresel desno vratarjevo vratnico – Domžalčani so okvir vrat Gorice stresli sicer trikrat –, v samem zaključku je Goričane z izjemnimi obrambami reševal vratar Grega Sorčan in svojo mrežo po nevarnih strelih Mujana in rezervista Nermina Hodžića ohranil nedotaknjeno.

Krčani v gosteh ugnali Muro

Krčani so v Fazaneriji presenetili Muro in ji prizadejali prvi domači poraz v letošnji sezoni. Dolenjci, ki so tekmo končali z desetimi možmi na zelenici – v 74. minuti je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen Slavko Brekalo –, so se dobro zoperstavili gostiteljem, odločilen korak k zmagi pa so naredili v 62. minuti, ko je s prostega strela mojstrsko zadel Marco Da Silva. Sobočani so imeli sicer številne priložnosti za zadetek, a so jih vse zapravili. To je bila za Krško prva zmaga v novi sezoni elitnega domačega prvenstva.

Prva liga TS, 5. krog, nedeljske tekme:

OLIMPIJA - MARIBOR 0:3 (0:1)

Mlakar 26., Dervišević 49., Hotić 70.

Handanović (Maribor) je ubranil 11-m Kronavetru/45.+3

Olimpija: Ivačič, Putinčanin, Ilić, Zarifović (41./Maksimenko), Štiglec, Tomić, Kapun, Kronaveter (69./Suljić), Savić, Črnic (67./Boateng), Abass.

NK Maribor: Handanović, Pihler, Ivković, Uskoković, Viler, Vrhovec, Dervišević, Hotić (79./Vršič), Mešanović, Mlakar (73./Cretu), Zahović (85./Tavares).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)

MURA - KRŠKO 0:1 (0:0)

Da Silva 62.

Mura: Šafarić, Bošković (80./Maroša), Karničnik, Kous, Kouter, Peričić, Šturm, Kozar, Maruško (70./Horvat), Bobičanec (71./Šušnjara), Sirk.

Krško: Zalokar, Brekalo, Hing-Glover, Kulinitš, Tomić, Zakrajšek, Da Silva, Ristovski (76./Sokler), Srečković, Volarič, Mandić (83./Božić).

Sodnik: Aleksandar Matković (Ravne na Koroškem)

GORICA - DOMŽALE 1:0 (1:0)

Osuji 34.

Gorica: Sorčan, Celcer, Lipušček, Tomiček, Hodžić, Kolenc, Grudina, Osuji (88./Bužinel), Kotnik, Džuzdanović (67./Humar), Filipović (84./Smajlagić).

Domžale: Mulalić, Urh (73./Žužek), Klemenčič, Dobrovoljc, Rom (61./Hodžić), Husmani, Mujan, Gnezda Čerin, Ibričić, Ibraimi, Nicholson (46./Haljeta).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

Sobotni tekmi:

CELJE - TRIGLAV 1:3 (0:0)



ALUMINIJ - RUDAR 3:0 (1:0)

Lestvica: MARIBOR 5 4 1 0 18:2 13 ALUMINIJ 5 3 0 2 11:10 9 DOMŽALE 5 3 0 2 9:8 9 GORICA 5 2 2 1 6:8 8 KRŠKO 5 1 3 1 3:4 6 MURA 5 1 2 2 8:6 5 OLIMPIJA 5 1 2 2 6:7 5 TRIGLAV 5 1 2 2 6:10 5 RUDAR 5 1 1 3 5:14 4 CELJE 5 0 3 2 7:10 3

Novinarska konferenca po večnem derbiju:

