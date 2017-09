Maribor z visoko zmago obdržal priključek z Olimpijo

Mešanović dvakratni strelec za vijoličaste

17. september 2017

zadnji poseg: 17. september 2017 ob 21:06

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

Prva četrtina Prve lige TS se je končala s tekmo v lanski sezoni najboljših ekip Gorice in Maribora. Visoke zmage z 0:3 so se veselili gostje.

Vodilna Olimpija ima po sinočnji zmagi nad Domžalami z 1:0 še naprej dve točki prednosti pred Štajerci.

Novogoričani so po štirih zaporednih zmagah naleteli na premočnega tekmeca. Mariborčani, ki so se na zadnjih dveh tekmah brez zadetkov razšli z Olimpijo in Celjem, so povedli v 16. minuti, ko je Alen Jogan z neposrečenim vračanjem žoge vratarju z glavo žogo poslal čez Grego Sorčana v lastno mrežo. Na 0:2 je z lepim strelom z 18 metrov v 43. minuti povišal Jasmin Mešanović, ki je v 60. minuti postavil tudi končni izid. Valon Ahmedi je najprej sprožil iz kazenskega prostora, Sorčan je žogo odbil, nogometaš iz BiH-a pa jo je z natančnim strelom spravil v mrežo.

Odlični Handanović ustavil vse strele Gorice

Sicer pa so imeli celo več priložnosti Novogoričani. Že v drugi minuti je Bede Osuji sprožil čez vrata, sedem minut pozneje je prvič posredoval tudi Jasmin Handanović po poskusu Roka Grudine.

V 13. minuti je mariborski vratar spet posredoval po poskusu Andrije Filipovića s 14 metrov, v 25. minuti je z 18 metrov novo delo za Handanovića povzročil Matija Škarabot, dve minuti zatem pa je Uroš Celcer dobro izvedel prosti strel s 25 metrov, a je veteran znova dobro posredoval, tako kot tudi v 45. minuti po novem poskusu Grudine od daleč.

V uvodu drugega dela so imeli domači novo priložnost, ko je Osuji streljal z glavo, zadel še Martina Milca, izvrstno pa je spet reagiral Handanović. Zadnjo večjo priložnost na tekmi je v 77. minuti zapravil Mitja Viler, ki je sprožil z leve strani, Sorčan je žogo odbil v kot.

Prva liga TS, 9. krog

GORICA - MARIBOR 0:3 (0:2)

1.500; Jogan 16./ag, Mešanović 43., 60.



Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Jogan, Celcer, Škarabot ( 86./Gulič), Grudina, Kapić, Žigon ( 74./Marinič), Osuji, Filipović ( 66./Edafe).

Maribor: Handanović, Milec, Šuler ( 46./Palčič), Billong , Viler, Vrhovec ( 87./Dervišević), Pihler, Kramarič ( 83./Bajde), Ahmedi, Bohar, Mešanović.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



TRIGLAV - RUDAR 1:2 (0:1)

300; Pušnik 80.; Črnčič 35., Tučić 73.

ALUMINIJ - ANKARAN HRVATINI 1:1 (1:0)

200; Vrbanec 18.; Delgado 56.



OLIMPIJA - DOMŽALE 1:0 (0:0)

4.000; Ilić 61.



CELJE - KRŠKO 0:0

300 gledalcev

Lestvica:

OLIMPIJA 9 7 2 0 21:4 23 MARIBOR 9 6 3 0 16:5 21 GORICA 9 4 1 4 9:10 13 RUDAR 9 4 1 4 9:11 13 DOMŽALE 9 3 3 3 19:12 12 KRŠKO 9 3 3 3 16:17 12 ALUMINIJ 9 2 4 3 11:13 10 CELJE 9 2 4 3 10:13 10 TRIGLAV 9 0 4 5 7:18 4 ANKARAN HRVATINI 9 0 3 6 8:23 3

M. R.