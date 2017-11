Maribor z zmago na derbiju zasedel vrh lestvice

Handanović preprečil izenačenje Kronavetra

17. november 2017 ob 08:51,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 22:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so v velikem derbiju 16. kroga državnega prvenstva z 1:0 premagali Olimpijo in tekmece iz Ljubljane izrinili z vrha lestvice. Mož odločitve je bil Marcos Tavares.

Edini zadetek pred 9.000 gledalci v Ljudskem vrtu je padel že v 6. minuti. Martin Milec je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Denis Klinar žogo na kratko izbil - do Marcosa Tavaresa, ta pa jo je s približno desetih metrov poslal pod prečko nemočnega Aljaža Ivačiča. Športni direktor Maribora Zlatko Zahovič po zadetku ni mogel brzdati čustev in je skorajda pritekel na zelenico.

Posnetek novinarske konference po tekmi lahko pogledate na Facebookovi strani MMC Šport.



Terenska pobuda Olimpije

Po zaostanku je Olimpija prevzela pobudo na zelenici in pletla obetavne akcije pred kazenskim prostorom Maribora. V eni izmed akcij je Issah Abass nevarno štartal na vratarja Jasmina Handanovića. Na drugi strani je zapretil tudi Maribor, a ob lepi podaji Grege Bajdeta Tavares ni prišel do strela. Tudi nadaljevanje je prineslo dinamično predstavo na obeh straneh, nekoliko več žoge v nogah pa je imela Olimpija, ki je iskala poti do izenačenja. V 32. minuti se je Klinar po desni strani prebil v kazenski prostor, a nato namesto da bi streljal, slabo podal do Abassa. Šuler je blokiral strel.

Vršič imel "na nogi" 2:0

Maribor je prežal na protinapade in v 39. minuti dočakal "smrtno" priložnost Dareta Vršiča. Apačan je namreč po dobri obrambni akciji Blaža Vrhovca in podaji Bajdeta sam stekel proti vratarju Ivačiču, a je nato zelo slabo streljal, tako da je Ivačič zlahka ubranil žogo. Vršič je že pred to priložnostjo iz ugodnega položaja streljal mimo vrat. Polčas se je tako končal z 1:0. Statistika je bila rahlo na strani Maribora: posest žoge 51:49, streli 5:2, v okvir 2:0.

Tudi drugi polčas se je začel dinamično na obeh straneh. Tavares je v 48. minuti streljal z glavo prek vrat. V 57. minuti je z desne strani sprožil Bajde, a je bil Ivačič na mestu. Trener gostov je v 60. minuti na zelenico poslal Roka Kronavetra in Stefana Savića, medtem ko sta se na klop preselila Kapun, ki je imel rumeni karton, in Alves. Olimpija je prevzela pobudo, medtem ko se je Maribor nekoliko potegnil nazaj in prežal na protinapade.

Jalovi napadi Olimpije

V 68. minuti je Abass sprožil z roba kazenskega prostora, a grdo zgrešil. Kronaveter je v 75. minuti z roba kazenskega prostora namučil Handanovića. Pritisk Olimpije se je še stopnjeval in zdelo se je, da izenačenje visi v zraku. V 78. minuti je pri Olimpiji v igro vstopil še Leon Benko. Malo pozneje je pri Mariboru defenzivni vezist Aleks Pihler zamenjal Damjana Boharja. V 82. minuti je neposredno iz kota zapretil Vršič, Ivačič je imel veliko dela.

Handanović rešil Maribor

V 88. minuti je Kronaveter izjemno udaril z roba kazenskega prostora, a je Handanović s sijajno parado preprečil zadetek. Žoga je nato prišla do Abassa, ki pa mu je z nekaj metrov ni uspelo poslati v mrežo. Olimpija je pritiskala, a se je Maribor na trenutke s skrajnimi močmi ubranil. Že v sodnikovem podaljšku je Vršič močno sprožil s kakšnih 25 metrov s prostega strela, vendar je Ivačič žogo izbil čez prečko. Malo pozneje se je slavje v Ljudskem vrtu lahko začelo. Športni direktor Zahovič je na igrišče pritekel z visoko dvignjenima rokama ... Končna statistika: posest žoge 54:46 za Olimpijo, streli 12:9 in streli v okvir vrat pa 5:2 za Maribor.

Darko Milanič, trener Maribora: "Naša zmaga je popolnoma zaslužena, lahko bi bila, glede na prikazano v prvem polčasu, tudi višja. Fantje so igrali zelo agresivno in dobro, v drugem polčasu so nasprotniki dobro nadzirali našo igro, se posvetili obrambi, a smo zelo zadovoljni teh pomembnih točk v tem dolgem prvenstvu, ki je še pred nami. Med polčasom sem fantom dejal veliko stvari, predvsem to, da jih želim videti v borbi za vsako žogo, da bodo nepopustljivi, sprintali za vsako žogo in igrali čvrsto obrambo. Predvsem smo popravili napake, delali smo tisto, kar je temelj vsega, da imaš igralsko kakovost v smislu sprejema in oddaje žog. Zaradi poškodbe Aleksandra Rajčevića spet na istem kolenu, v četrtek ima operacijo in do konca sezone najbrž ne bo več igral, smo morali poseči po drugih igralcih, ki so se dobro obnesli. Ta zmaga nam zdaj vliva samozavest pred nadaljevanjem v Ligi prvakov, kjer moramo ponoviti borbo za vsako žogo, angažiranost, saj ima nasprotnik v napadu izredno hitrost. Zelo pozitivno je, da smo se danes odzvali, kot smo se, in upam, da bomo to ponovili tudi v Rusiji."

Igor Bišćan, trener Olimpije: "Čestitke Mariboru za zmago. Tekma je bila izenačena, zato smo morali tvegati, s čimer smo pustili nekaj prostora nasprotniku in ga težko branili, Maribor je tako imel v prvem polčasu še nekaj priložnosti. V drugem smo bolje nadzirali njihove poskuse, a iz malo priložnosti nam ni uspelo zadeti. Poraz je slej ko prej verjetno moral priti, a tu ni neke posebne filozofije. Če se želiš boriti za vrh, je treba že na naslednji tekmi zaigrati v starih tirnicah in znova pokazati svoj maksimum. Nismo vajeni porazov, a nisem v skrbeh. Vse, kar smo danes odigrali, smo oddelali dobro. Vidim, kako fantje s pozitivnim pristopom trenirajo in verjamem, da bodo tudi v nadaljevanju takšni. Zdaj po tekmi je, kar je, če ne bi tako zgodaj prejeli gola, bi morda bilo drugače, a o tem je zdaj nesmiselno razmišljati. Še vedno smo vrhunska ekipa, edino kadar nam kaj ne gre po načrtih v sami tekmi, potem včasih preveč izgubimo nadzor in v tem pogledu moramo še veliko narediti."

Preostale tekme 16. kroga bodo na sporedu v soboto in nedeljo.

PRVA LIGA TS, 16. krog



MARIBOR - OLIMPIJA 1:0 (1:0)

9.000; Tavares 6.

Maribor: Handanović, Viler , Billong , Šuler, Milec, Vrhovec , Kabha , Bohar (81./Pihler), Vršič, Bajde (72./Hotić), Tavares (89./Mešanović).



Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić , Ilić, Apau, Ćanađija , Tomić, Kapun (61./Savić), Alves (60./Kronaveter), Klinar (78./Benko), Abass.



Sodnik: Matej Jug (Tolmin)





Sobota ob 12.00:

ANKARAN HRVATINI - CELJE



Ob 14.00:

TRIGLAV - ALUMINIJ



Ob 20.20:

RUDAR - GORICA



Nedelja ob 18.45:

DOMŽALE - KRŠKO

Lestvica: MARIBOR 16 12 4 0 29:8 40 OLIMPIJA 16 11 4 1 29:7 37 RUDAR 15 7 2 6 18:15 23 DOMŽALE 15 6 4 5 30:16 22 GORICA 15 7 1 7 18:20 22 CELJE 15 4 6 5 17:19 18 KRŠKO 15 4 4 7 21:31 16 ALUMINIJ 15 3 4 8 16:25 13 TRIGLAV 15 2 5 8 14:27 11 ANKARAN HRVATINI 15 1 4 10 12:36 7

Aleš Vozel