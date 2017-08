Maribor za elito s Hapoelom, možnosti 50:50

Vijoličasti najprej v gosteh, Domžalčani doma

4. avgust 2017 ob 07:49,

zadnji poseg: 4. avgust 2017 ob 15:55

Nyon - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora bodo v zadnjem predkrogu Lige prvakov igrali proti izraelskemu prvaku Hapoelu Ber Ševi, Domžale pa bodo morale za vstop v Evropsko ligo izločiti Marseille.

"Razumljivo, da v tej fazi ni več lahkega nasprotnika. Dobili smo Izraelce, ki so zelo močna ekipa. Lahko rečemo tudi tipična domačinska, z dobrimi rezultati na domačem igrišču. Ob tem pa tudi z odličnim ozračjem na stadionu. To me zelo veseli. Domači navijači, zelo podobni našim Violam, pripravijo izjemen spektakel," je po žrebu v Nyonu za spletno stran NK Maribor komentiral športni direktor Zlatko Zahovič. Povratna tekma bo v Ljudskem vrtu v torek, 22. avgusta, ob 20.45.

Izločili Honved in Ludogorca

Hapoel je štirikratni izraelski prvak, prvič je pokal osvojil v letih 1975 in 1976, zadnji dve pa leta 2016 in 2017. Hapoel je v drugem predkrogu s 5:3 izločil madžarskega prvaka Honved (zmagi z 2:1 doma in z 2:3 v gosteh), v tretjem predkrogu pa je presenetil Ludogorec. Skupni izid je bil 3:3, Izraelci pa so slavili zaradi gola več v gosteh (poraz s 3:1).

V ekipi tudi Španec Cuenca

V svojih vrstah ima Hapoel kar nekaj tujcev, tudi nekdanjega člana Barcelone Isaaca Cuenco in Nigerijca Johna Oguja, ki je pred leti igral za ptujsko Dravo. Zahovič: "Ekipo dobro poznamo, saj smo bili zainteresirani za njihovega brazilskega napadalca. Zelo se veselim, Izraelci so naši športni prijatelji, imamo izkušnje z izraelskim nogometom, ki je na vrhunski ravni, z ogromnimi vlaganji. Ampak bi vseeno dejal, da so možnosti 50:50."

Maribor - izraelski klubi 1:1

Slovenski serijski prvak se bo v evropskih pokalih še tretjič pomeril z izraelskim klubom. V sezoni 2011/2012 je v 3. predkrogu Lige prvakov klonil pred Maccabijem Haifo, v sezoni 2014/2015 pa je bil v isti fazi tekmovanja boljši od Maccabija Tel Aviva in se takrat tudi prebil v skupinski del Lige prvakov.

Rijeka dobila Olympiacos

Hrvaški prvak Rijeka, kjer Matjaž Kek deluje že štiri leta, bo svojo prvo pot v evropsko elito iskal prek Olympiacosa. Liverpool, ki po treh letih spet želi igrati v ligi vseh lig, bo za to moral izločiti Hoffenheim. Prve tekme bodo 15. in 16. avgusta, povratne pa 22. in 23. avgusta.

Odziv iz Domžal: "Ne mislimo se ustaviti"

Domžale bodo imele v 4. predkrogu Evropske lige izjemno težkega nasprotnika, saj jih čaka peta ekipa zadnjega francoskega prvenstva Marseille, pri katerem igra eden od zvezdnikov lanskega EP-ja Dmitri Payet. "Pred nami sta novi izjemni tekmi, pravi spektakel se obeta že 17. avgusta v Stožicah. S podporo, kot smo jo bili deležni včeraj, smo že dokazali, da je možno prav vse. V kratkem času bomo v evropskih tekmovanjih gostili še tretjo ekipo iz najmočnejših petih lig, kar je izjemen dosežek. Nikakor pa se tu ne mislimo ustaviti," je povedal športni direktor Domžal Matej Oražem.

4. PREDKROG, žreb, prvaki

Torek, 15. avgusta, ob 18.00:

QARABAG - KÖBENHAVN (Verbič)

Ob 20.45:

APOEL - SLAVIJA PRAGA

Sreda, 16. avgusta, ob 20.45:

OLYMPIACOS - RIJEKA (Črnic)

CELTIC - ASTANA

HAPOEL BER ŠEVA - MARIBOR

Povratne tekme bodo 22. in 23. avgusta. V Mariboru bo dvoboj v torek, 22. avgusta, ob 20.45.



Neprvaki

Torek, 15. avgusta, ob 20.45:

YOUNG BOYS - CSKA MOSKVA

HOFFENHEIM - LIVERPOOL

SPORTING - STEAUA BUKAREŠTA

Sreda, 16. avgusta, ob 20.45:

ISTANBUL BASAKSEHIR - SEVILLA

NAPOLI - NICE

Evropska liga, 4. predkrog:

DOMŽALE - MARSEILLE



SHKENDIJA (MAK) - MILAN

VARDAR - FENERBAHČE

AJAX AMSTERDAM - ROSENBORG

OSIJEK - AUSTRIA DUNAJ

CRVENA ZVEZDA - KRASNODAR

ALTACH (AVT) - MACCABI TEL AVIV

BATE BORISOV - OLEKSANDRIJA (UKR)

CLUB BRUGGE - AEK ATENE

MARITIMO - DINAMO KIJEV

DINAMO ZAGREB - SKENDERBEU (ALB)

(Stojanović)

LUDOGOREC - SÜDUVA (LIT)

PANATHINAIKOS - ATHLETIC BILBAO

APOLLON LIMASSOL - MIDTJYLLAND

PARTIZAN BEOGRAD - VIDEOTON

HAFNARFJÖRDUR - BRAGA

EVERTON - HAJDUK SPLIT

UTRECHT - ZENIT

LEGIA VARŠAVA - ŠERIF TIRASPOL

VIITORUL CONSTANTA - SALZBURG

VIKTORIA PLZEN - AEK LARNAKA

PAOK SOLUN - ÖSTERSUND

Prve tekme bodo 17. avgusta, povratne pa 24. avgusta.

