Maribor zaradi neprimernega vedenja navijačev ob 1.100 evrov

Izrečene kazni disciplinskega sodnika Romana Roglja

11. april 2017 ob 14:21

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Roman Rogelj je izrekel kazni po 28. krogu Prve lige Telekoma Slovenije. Največ dela je imel z Mariborom, ki bo moral zaradi neprimernega vedenja navijačev plačati 1.100 evrov.

Kazen je klub doletela zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, prižiganja bakel na tribuni, žaljenja sodnikov. Tudi zaradi predkaznovanosti mora klub zdaj odšteti 1.100 evrov.

Mariborčani so jo zaradi predkaznovanosti sicer še dobro odnesli, saj so v tej sezoni že dvakrat plačali krepko več zaradi vedenja svojih privržencev. Konec oktobra so blagajno Prve lige obogatili s 15.000 evri, v začetku marca pa z 11.000 evri. Obakrat je šlo za večna derbija z Olimpijo.

Rogelj je po 28. krogu kaznoval tudi igralca Kalcerja iz Radomelj Lea Ejupa. Ta bo zaradi izključitve - nasilnega štarta s podplatom in iztegnjeno nogo v predel reber nasprotnega igralca - kljub olajševalni okoliščini, opravičilu, počival dve tekmi.

