Maribor zaradi poznega prihoda ni treniral na Anfieldu

Mariborske nogometaše v sredo v Ligi prvakov čaka gostovanje na Anfieldu. Pot v Liverpool pa se je za vijoličaste zapletla, saj letalo zaradi tehničnih težav dopoldne ni odletelo proti Angliji.

"Začetek z zapletom: ekipa bi se proti Liverpoolu morala odpraviti danes ob 10. uri z mariborskega letališča, a je dobro razpoloženje pokvarila preložitev poleta zaradi tehničnih težav na letalu. Celotna odprava je morala zapustiti letalo in v pričakovanju nadaljnjih informacij še čaka v letališki zgradbi ..." so pred poldnevom zapisali na spletni strani kluba. Po poročanju Radia Slovenija je odpovedal glavni računalnik letala.

Nekaj minut pred 15. uro so pri NK Maribor na Twitterju sporočili, da jih let v Anglijo čaka ob 18.20 z nadomestnim letalom, ki je na letališče Edvarda Rusjana prispelo iz Ljubljane. Mariborčani bi po prvotnem načrtu morali ob 20.00 po slovenskem času (19.00 po lokalnem) na Anfieldu opraviti trening, pol ure pred tem naj bi bila na sporedu tudi novinarska konferenca.

Zaradi poznega prihoda v Liverpool (letalo je pristalo ob 20.45, torej natančno 24 ur pred tekmo) pa so trening na kultnem stadionu odpovedali. Igralci se bodo le sprehodili po zelenici, če bo to mogoče, je zvečer poročala spletna stran Uefe. "Ta del taktičnega treninga smo opravili že v Mariboru. Ker nimamo vpliva na to, kar se dogaja, se ni treba preveč vznemirjati," je pred odhodom pojasnil trener Darko Milanič in opisal, kaj so počeli med čakanjem: "Odšli smo na kosilo in potem počivat. Trenerji smo bili na stadionu in se pripravljali na tekmo, se dogovarjali še o nekaterih taktičnih zadevah. Fantje pa so počivali in počakali, da jih pokličemo, kdaj bo polet."

Že ob prejšnjem gostovanju 25. septembra v Sevilli so Mariborčani zaradi okvare letala na pot krenili z več kot enourno zamudo. Tokrat prevoznik ni imel na voljo rezervnega letala.

Milanič: Zmoremo in znamo

Na prvi tekmi v Ljudskem vrtu je Liverpool pred dvema tednom slovenske prvake nadigral kar s 7:0. Na mariborskem letališču je Milanič povedal: "Na prvi tekmi smo bili zelo slabi. Nismo si bili podobni. Zmoremo in znamo. Sposobni smo biti bistveno trši oreh za tekmeca, za katerega vemo, da ima kakovost in hitrost. Želim videti moštvo, ki je zelo povezano med seboj in bo znalo tudi kaj potrpeti. Da ne bomo delovali posamično, ampak kot homogena skupina."

"V Mariboru smo vse pokvarili s slabim začetkom. Zato bo zdaj treba igrati pametneje, predvsem pa bolj zbrano. Verjamem, da bo v sredo zgodba drugačna in da se bomo predstavili v boljši luči. Tista izkušnja iz Ljudskega vrta je pozabljena. Tudi sobotna zmaga v Domžalah nam je dala dodatno samozavest," je za spletno stran kluba dejal bočni branilec Martin Milec.

Štajerci bodo imeli na tribunah močno podporo, saj se je na Otok odpravilo več kot 2.400 njihovih navijačev, kar je rekord na evropskih gostovanjih.



