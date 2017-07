Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 64 glasov Ocenite to novico! Veselje nogometašev Maribora po zadetku Luke Zahovića v prvem polčasu. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Valon Ahmedi je bil vseskozi trn v peti obrambe Zrinjskega. Razigrani albanski vezist je z natančnimi podajami razigraval svoje soigralce v napadu. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Dino Hotić je z natančno globinsko podajo začel akcijo za uvodni zadetek Maribora. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Gostitelji (na fotografiji z žogo Slobodan Jakovljević) so na mariborsko obrambo pritisnili na začetku drugega polčasa in ob koncu tekme, a so morali na koncu priznati poraz. Foto: Fedja Krvavac/BoBo Trener Maribora Darko Milanič je bil skupaj s pomočnikom Sašo Gajserjem lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev. Foto: Fedja Krvavac/BoBo VIDEO Milanič zelo zadovoljen p... Sorodne novice Zlatko Zahovič: V Mostar po zmago, upam, da z Luko Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor zmagal v Mostarju, zadnjo besedo je imel Tavares

Povratna tekma čez teden dni v Ljudskem vrtu

12. julij 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 12. julij 2017 ob 21:31

Mostar - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so zmagovito začeli letošnje nastope v Ligi prvakov. Na prvi tekmi 2. predkroga so v Mostarju z 2:1 premagali Zrinjski. Mož odločitve je bil Marcos Tavares.

Legendarni napadalec Maribora je v tretji minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa izkoristil strel z 11-m in dosegel še drugi zadetek v gosteh ekipe v vijoličastem - prvega je v prvem polčasu dosegel Luka Zahović.

Slovenski prvaki so sicer od 68. minute dalje igrali z nogometašem manj, potem ko je bil zaradi drugega prejetega rumenega kartona izključen Blaž Vrhovec. Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu.

Bilbija zapravil strel z bele točke

Mariborčani so tekmo začeli solidno, že v 6. minuti so nevarno zapretili po odličnem predložku Valona Ahmedija z desne strani, a so se gostitelji nekako le izvlekli. Sledile so minute Zrinjskega, zgolj tri minute pozneje je Marko Šuler v lastnem kazenskem prostoru nespretno podrl Nemanjo Bilbijo in zakrivil prekršek za najstrožjo kazen. Nemški sodnik Daniel Siebert je pokazal na belo točko, s katere pa je Bilbija zadel levo vratarjevo vratnico. Žoga se je srečno le šibkeje odbila od hrbta vratarja Jasmina Handanovića, tako da jo je lahko ujel in zadržal v posesti. V 13. minuti je Bilbija z levico poskusil še z razdalje, a je ostalo pri začetnih 0:0.

Zahović zatresel prazno mrežo

Vijoličasti so bolje zaigrali šele v drugi polovici prvega polčasa. Najbolj je izstopal Ahmedi, ki je z odličnimi podajami - tako s prostih strelov kot tudi iz igre - razigraval svoje soigralce. V 26. minuti je s podajo z zunanjim delom stopala krasno našel vtekajočega Zahovića, ki pa okroglega usnja ni najbolje sprejel, domača obramba je nevarnost pred vrati odpravila. V zaključku polčasa se je izid vendarle spremenil, zatresla pa se je mreža Zrinjskega. Dino Hotić je z odlično globinsko podajo pred vrati našel Gregorja Bajdeta, ta je žogo ujel pred vratarjem Kenanom Pirićem, jo podal do Zahovića, ki je hladnokrvno zatresel prazno mrežo. 0:1.

Od 68. minute z igralcem manj

Gostitelji so na začetku drugega polčasa pritisnili na mariborsko obrambo, ki se je spretno reševala iz zagate in žoge učinkovito izbijala iz lastnega kazenskega prostora. Polpriložnosti za Zrinjski so se vrstile, tudi Mariborčani so nekajkrat zapretili iz protinapada, vendar brez uspeha. V 68. minuti so nato ostali brez Vrhovca, ki je moral zaradi prekrška na sredini igrišča in še drugega prejetega rumenega kartona v le nekaj minutah predčasno pod prho. Trener Darko Milanič je hitro ukrepal, Hotića je zamenjal z Marcosom Tavaresom, namesto Zahovića je v igro poslal Aleksa Pihlerja.

Todorović ukanil Handanovića za 1:1

V zaključku tekme so bosanski državni prvaki ves čas oblegali mariborska vrata, v 89. minuti se jim je pritisk vendarle izplačal. Rezervist Ognjen Todorović, najboljši posameznik preteklega bosanskega državnega prvenstva, ki je po dobri uri igre na zelenici zamenjal Miloša Filipovića, je po samostojni akciji sprožil z desnico in ukanil Handanovića, ki bi lahko ob strelu bolje posredoval. Gostitelji so na krilih glasnih navijačev zavohali kri, sledil je še silovitejši pritisk na Handanovićeva vrata, mariborski vratar se je moral dvakrat izkazati s pomembno obrambo, da je izid ohranil izenačen.

Tavares natančen z bele točke

Toda veselje domačih navijačev v Mostarju ni trajalo dolgo, saj je že nekaj trenutkov pozneje po prekršku kapetana Pera Stojkića nad Ahmedijem sodnik Siebert še drugič na tekmi pokazal na belo točko, tokrat v kazenskem prostoru gostiteljev. Odgovornost je na svoja ramena prevzel Tavares in z natančnim strelom ob levi vratarjevi vratnici dosegel še 145. zadetek za Maribor v svojem 360. nastopu za klub. Slovenski prvaki bi lahko dosegli še višjo zmago, če Ahmediju po bliskovitem protinapadu veselja ne bi preprečil vratar Pirić.

LIGA PRVAKOV, 2. predkrog, prva tekma:

ZRINJSKI MOSTAR - MARIBOR 1:2 (0:1)

Todorović 89.; Zahović 43., Tavares 93./11-m

Bilbija (Zrinjski) je v 11. minuti z 11-m zadel vratnico.

RK: Vrhovec 68./Maribor

Zrinjski: Pirić, Barić, Jakovljević, Katanec, Stojkić , Pezer ( 61./Perišić), Ćavar ( 78./Mulahusejnović), Filipović ( 61./Todorović ), Bilbija, Jović, Kajkut.



Maribor: Handanović, Palčič, Rajčević, Šuler , Viler, Kabha, Vrhovec , Hotić ( 71./Tavares ), Ahmedi, Bajde ( 83./Mešanović), Zahović ( 71./Pihler).



Sodnik: Daniel Siebert (Nemčija)

Povratna tekma bo v sredo, 19. julija, ob 20.15.

ŽILINA - KÖBENHAVN 1:3 (1:0)

Špalek 39.; Pavlović 68., 73., 83.

Verbič (Köbenhavn) je igral vso tekmo in podal za drugi gol.

SPARTAKS JURMALA - ASTANA 0:1 (0:0)



APOEL - DUDELANGE 1:0 (0:0)



HAPOEL BER ŠEVA - HONVED 2:1 (1:0)



MALMÖ - VARDAR 1:1 (0:0)

ŠERIF TIRASPOL - KUKËSI 1:0 (0:0)

BATE BORISOV - ALAŠKERT 1:1 (1:0)

MARIEHAMN (FIN) - LEGIA VARŠAVA 0:3 (0:3)

ŽALGIRIS - LUDOGOREC 2:1 (0:1)

DUNDALK (IRS) - ROSENBORG 1:1 (1:1)



HAFNARFJÖRDUR (ISL) - VIKINGUR (FER) 1:1 (0:0)

Petek ob 18.00:

LINFIELD (S. IRS) - CELTIC

Odigrano v torek:

QARABAG (AZR) - SAMTREDIA (GRU) 5:0 (3:0)

HIBERNIANS (MLT) - SALZBURG 0:3 (0:2)



PARTIZAN - BUDUĆNOST 2:0 (0:0)

Đurđević 53./11-m, Leonardo 63.



RIJEKA - THE NEW SAINTS (WAL) 2:0 (1:0)

5.500; Mišić 4., Matei 68.

Črnic (Rijeka) je vstopil v igro v 87. minuti.



Povratne tekme bodo 18. in 19. julija.

Mitja Lisjak