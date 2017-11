Mariborčani iz Moskve z veliko točko in dvignjeno glavo

Marko Šuler v 49. minuti stresel vratnico

21. november 2017 ob 18:00

zadnji poseg: 21. november 2017 ob 22:06

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so v 5. krogu Lige prvakov remizirali z moskovskim Spartakom v gosteh (1:1). Remi, ki ga je v 92. minuti prinesel gol Jasmina Mešanovića, sicer pomeni, da vijoličasti ne bodo prezimili v Evropi.

Slovenski prvaki so v zimski Moskvi na stadionu Otkritje Arena odigrali sijajno. Dolgo so se popolnoma enakovredno kosali z ruskimi prvaki in "držali nulo", nato pa v 82. minuti klonili, ko je Jasmina Handanovića iz bližine matiral Ze Luis.

A varovanci Darka Milaniča se niso predali. V 92. minuti sta Dare Vršič in Marcos Tavares izigrala domačo obrambo, Tavares je nato na daljši vratnici našel "osamljenega" Jasmina Mešanovića, ki je žogo z nekaj metrov poslal v nebranjeni del mreže za povsem zasluženi remi.

Streli v okvir vrat 4:2 za Maribor

Resda je imel Spartak žogo več v nogah (56:44), sprožil je tudi več strelov proti vratom (10:8), a je Maribor sprožil dva strela več v okvir vrat (4:2). Marko Šuler je v 49. minuti stresel vratnico.

6. decembra v Ljudski vrt prihaja Sevilla

Vijoličasti krog pred koncem skupinskega dela za tretjim Spartakom zaostajajo za neulovljive štiri točke, tako da bodo nastope v Evropi sklenili 6. decembra, ko bodo gostili Sevillo.

Tavares ogrel dlani Selihova

Spartak je pričakovano začel napadalno in do prve priložnosti prišel v 5. minuti, ko je Jean Claude Billong izbil žogo na nogo Mariu Pašaliću, ta pa jo je z roba kazenskega prostora poslal čez prečko. A kljub premoči domačih jih je Maribor dobro umiril. Spartak si ni priigral večjih priložnosti. Na drugi strani se je v 17. minuti v polprotinapadu priložnost ponudila Marcosu Tavaresu, ki je z 20 metrov ogrel dlani vratarja Aleksandra Selihova. To je bil sploh prvi strel katere koli ekipe v okvir vrat. Na drugi strani je takoj v naslednjem napadu nevarno rusko akcijo s pravočasnim izbijanjem ustavil Šuler. V 25. minuti je po podaji z desne strani z glavo poskusil Luis Adriano, a streljal mimo vrat.

Streli v okvir vrat 2:0 za Maribor

Vijoličasti so dobro stali na zelenici stadiona Otkritje Arena, tako da so do polčasa ohranili mrežo nedotaknjeno. Domači so imeli sicer žogo več v nogah (58:42), streli 6:3, a niso sprožili niti enega strela v okvir vrat, kar pa je dvakrat uspelo Mariboru (0:2).

Šuler stresel vratnico

Na začetku drugega dela je Vrhovca, ki je že imel rumeni karton, zamenjal Dare Vršič. In prav Vršič je v 49. minuti poslal predložek s prostega strela z leve strani, po katerem je smer žogi spremenil Marko Šuler in stresel vratnico. Vijoličasti so zelo dobro nadaljevali in izpeljali še nekaj obetavnih akcij, medtem ko so igralci Spartaka na trenutke izgubljali živce.

Ze Luis prebil obrambo Maribora

Spartak je počasi le prevzemal pobudo in nizal akcije pred kazenskim prostorom Maribora. V 68. minuti je pri gostih Dino Hotić zamenjal Bajdeta. Varovanci Darka Milaniča niso popuščali. Še naprej so "grizli travo" in odbijali napade domačih, ki so postajali vse nevarnejši. In v 82. minuti je mariborska obramba klonila. Mariborčanom po podaji z leve strani ni uspelo počistiti žoge, tako da je ta prišla do Ze Luisa, ki jo je z nekaj metrov pospravil v mrežo. Takoj po zadetku je Milanič na zelenico poslal Jasmina Mešanovića, ki je zamenjal Damjana Boharja.

Tavares, Vršič in Mešanović zrežirali izenačenje

Maribor se ni predal. Po akciji Milca in Vilerja je do strela z glavo z okoli 10 metrov prišel Aleks Pihler, a meril naravnost v Selihova. In ko je že kazalo, da bodo vijoličasti poraženi, sta Marcos Tavares in Vršič na desni strani kazenskega prostora izigrala domačo obrambo z dvojno podajo, Tavares je nato podal na drugo vratnico, kjer je osamljeni Jasmin Mešanović žogo z nekaj metrov potisnil v prazna vrata. Maribor se je pred 44.000 gledalci veselil velike točke.

Milanič: Zadovoljen sem. Odigrali smo srčno tekmo.

"Zadovoljen sem s tem, kar smo danes opravili na igrišču. Ne zaradi rezultata, ker bi ta lahko bil drugačen. Ampak zaradi celotne predstave. Imeli smo priložnosti, morda kakšno več kot nasprotnik. Odigrali smo srčno tekmo, borili smo se, taktično in tekaško dobro oddelali. Imeli smo tudi krizo, a v celoti je bila to dobra tekma. Pripravili smo strategijo, da v prvem polčasu zapremo njihove nalete in da skušamo v drugi polčas tekmo pripeljati tako, da bi z menjavami postali bolj napadalni. Nevarnost rdečega kartona me je prisilila v menjavo Vrhovca že ob polčasu. Želeli smo zmagati, zato je bil za vstop že prej pripravljen Mešanović, smo pa po njegovem vstopu izenačili. Po nekaj nervoznih podajah na začetku smo se hitro zbrali in v nadaljevanju dobro odigrali tekmo. Niti po naključju nismo razočarani, ker ne bomo prezimili v Evropi, čeprav je to bil naš cilj. Poznamo pot, po kateri moramo iti, da bi bili uspešni v Ligi prvakov. Zdaj pa bodo naši cilji usmerjeni v uspešno nadaljevanje domačih tekmovanj," je za spletno stran mariborskega kluba dejal trener Darko Milanič.

Visok poraz mladincev

Tekmo v Moskvi so zgodaj popoldne odigrali tudi mariborski mladinci (U-19). Varovanci Muamerja Vugdalića so izgubili s 5:0. Mariborčani so nastopili v naslednji postavi: Cajnko, Hodžić, Strah, Pirtovšek, Žgarjner, Štusej, Verhovčak (61./Matavčić), Grajfoner, Ogrinec, Kukovec (83./Horvat), Žugelj (75./Morec). Klop: Stopajnik, Gorza, Morec, Mutavčić, Šlamberger, Horvat, Maher. Trener: Vugdalić.

LIGA PRVAKOV, 5. krog

SKUPINA E

SPARTAK MOSKVA - MARIBOR 1:1 (0:0)

44.410; Ze Luis 82.; Mešanović 92.

Spartak: Selihov, Petković (73./Zobnin), Tasci, Kutepov , Kombarov, Fernando, Popov (63./Melgarejo), Promes, Adriano , Pašalić (53./Glušakov), Ze Luis.

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Šuler, Viler, Pihler, Vrhovec (46./Vršič), Kabha, Bajde (68./Hotić), Bohar (83./Mešanović), Tavares.



Sodnik: William Collum (Škotska)

SEVILLA - LIVERPOOL 3:3 (0:3)

Ben Yedder 51., 60./11-m, Pizarro 94.; Firmino 2., 30., Mane 22.

Sevilla: Sergio Rico, Mercado , Geis, Lenglet, Escudero, Banega , N'Zonzi (46./Vazquez), Pizarro, Sarabia, Ben Yedder (81./Correa), Nolito.

Liverpool: Karius, Gomez, Lovren, Klavan, Alberto Moreno (63./Milner), Henderson , Wijnaldum, Coutinho (63./Can ), Salah (87./Oxlade-Chamberlain), Roberto Firmino, Mane.

Sodnik: Felix Brych (Nemčija)

Lestvica: LIVERPOOL 5 2 3 0 16:6 9 SEVILLA 5 2 2 1 11:11 8 SPARTAK MOSKVA 5 1 3 1 9:6 6 MARIBOR 5 0 2 3 2:15 2

