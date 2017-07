Poudarki Odmevi po tekmi Maribor - Hafnarfjördur (1:0) Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Marcos Tavares je še povišal vodstvo na večni klubski lestvici strelcev. Foto: BoBo Tekmo so si ogledali tudi slovenski košarkarji, ki jih v nedeljo v Rogaški Slatini čaka prva pripravljalna tekma pred evropskim prvenstvom. V sredini je Luka Dončić. Foto: www.alesfevzer.com Zlatko Zahovič se je jezil na latvijskega sodnika, ki ni dosodil 11-metrovke po prekršku nad Jasminom Mešanovićem. Foto: BoBo Heimir Gudjonsson je čestital Darku Milaniču. Foto: BoBo Aleksander Rajčević in Marko Šuler v skoku. Foto: BoBo Sorodne novice Maribor po trdi bitki le prebil islandski bunker Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani obžalovali, da niso zadeli večkrat, a napredovanje je blizu

V prvem polčasu preveč v krču

27. julij 2017 ob 09:22

Maribor - MMC RTV SLO

Najboljši strelec v zgodovini Maribora je znova potrdil, da je najboljši na velikih tekmah. Marcos Tavares je sinoči na 429. tekmi dosegel 165. gol, že 19. v kvalifikacijah evropskih pokalov.

Osemkratni islandski prvak Hafnarfjördur je v Ljudskem vrtu padel z 1:0 in v štajerski metropoli že zelo diši po prvi evropski jeseni po treh letih. "Brez odlične podaje Rajčevića ne bi zadel. Zelo dobro sodelujeva, že osem let sva soigralca. Tudi v Mostarju, ko sem dosegel zadetek z 11-metrovke, je on začel akcijo. Dobro treniram, pazim na prehrano in regeneracijo. Molim skupaj z družino, teh rekordnih 19 golov sem dosegel s pomočjo Jezusa," je kot po navadi razmišljal junak sredinega večera pod Kalvarijo.

"Tekma je bila težka. Ko smo gledali posnetke, smo videli, da Islandci znajo igrati napadalno, toda danes so igrali bolj obrambno. V drugem polčasu smo pritisnili na njihove obrambne igralce in bili zaradi tega nevarnejši. Dosegli smo gol in mislim, da imamo dober izid. Smo v prednosti, na Islandiji pa moramo odigrati pametno in brez napak. Smo blizu napredovanja, a ni še konec. Mislim, da bo v gosteh drugačna tekma," je dodal Tavares, ki je v 2. krogu kvalifikacij proti Zrinjskemu tako kot Jasmin Mešanović na obeh srečanjih vstopil šele v nadaljevanju, tokrat pa sta oba začela od prve minute, medtem ko je na klopi ostal Luka Zahović.

Milanič pričakuje precej bolj čvrste Islandce

"Na teh tekmah sta nujna dva napadalca. Tavares je ključen. Na začetku tekme smo bili malce preveč pasivni, tekmec je ritem igre popolnoma umiril. Od 30. minute smo imeli več prostora, to izkoriščali in imeli nekaj lepih akcij. Predvsem na levi strani smo bili z Vilerjem spet dobri. V drugem polčasu smo spremenili taktiko in imeli smo prevlado v igri. Naše osrednje branilce so pustili igrati in to je Rajčević odlično izkoristil. Islandci so na prejšnjih tekmah igrali precej drugače, vendar so imeli tudi drugačne tekmece. Tokrat so imeli precej bolj kakovostnega tekmeca in bili so v podrejenem položaju, niso bili nevarni za naš gol. Zdaj jih precej bolje poznamo," je pojasnil trener Darko Milanič.

49-letni Izolan pričakuje, da bodo Islandci na povratni tekmi poskušali precej več: "Zagotovo bodo bolj ostri in čvrsti v dvobojih, poskušali bodo osvojiti druge žoge. Tudi Zrinjski je bil takšen, ko ni imel več česa izgubiti in je jurišal proti vratom. Nekajkrat se je žoga odbijala v našem kazenskem prostoru po predložkih, tega bo verjetno še več na povratni tekmi. V gosteh bo treba odigrati še eno super tekmo. Računam, da bomo imeli več prostora, doseči moramo zadetek."

Rajčević: V prvem polčasu smo bili v krču

Na Aleksandra Rajčevića smo novinarji kar dolgo čakali, zadnji je prišel iz slačilnice, saj ga je po tekmi pod roke vzela še fizioterapevtska služba. V Kranju v soboto ni igral, nekaj časa je bil vprašljiv tudi njegov nastop v sredo. "Imel sem težave z zadnjo stegensko mišico. Zdaj smo to rešili in upam, da mi ne bo več nagajalo. Ni kaj, leta se poznajo," se je pošalil "Rajče".

Nekaj ugibanj je bilo, ali je sploh prvič podal Tavaresu za zadetek. Najboljši strelec Maribora je dejal, da ne, medtem ko je bil Primorec drugačnega mnenja: "Mislim, da se je Marcos malo zlagal, a mogoče on šteje tudi treninge (smeh). Po moje je bila to prva moja podaja njemu za gol na uradni tekmi. Vesel sem, da je to odločilo tekmo, žal pa mi je, da nismo zadeli še večkrat."

Rajčević ni bil zadovoljen s predstavo v uvodnih 45 minutah, precej bolj pa z nadaljevanjem. "V prvem polčasu smo bili v nekakšnem krču, igra nam ni stekla, to se nam zdaj dogaja malo prepogosto. Islandci so se zaprli, preprečili so nam našo igro. Med odmorom nam je trener dejal, da moramo biti malo bolj sproščeni. V drugi polčas smo šli veliko boljše, odprl se je prostor. Bili smo agresivnejši, bolj kombinatorni in samozavestni, žoga je hitreje tekla in imeli smo več priložnosti za gol. Doma se bodo gotovo malo drugače postavili, morali nas bodo napasti. Izkoristiti bomo morali svoje priložnosti in čim prej zadeti."

Prva tekma brez rumenih kartonov

Milanič je bil na novinarski konferenci dobro razpoložen, čudil se je le, da latvijski sodnik Andris Treimanis kmalu po zadetku Tavaresa ni pokazal na 11-metrovko po prekršku nad Mešanovićem in niti enega rumenega kartona na celotnem srečanju. Seveda ni pozabil pohvaliti Tavaresa: "Res je neverjetno, kakšno energijo ima na teh pomembnih tekmah. To je njegovo področje. Primat, ki ga drži v kvalifikacijah za Ligo prvakov, je fantastičen. Iz tekme v tekmo ga povečuje."



Viler po golu pričakoval višjo zmago

Mitja Viler je zablestel proti Zrinjskemu prejšnji teden, tokrat njegov predložek z leve strani ni "zalutal" v mrežo, a vseeno je povzročal težave obrambi gostov.

"V prvem polčasu smo bili slabi in neprepoznavni. Dopustili smo jim, da narekujejo ritem tekme. Ob odmoru smo dobili navodila, da jih pritisnemo. Kmalu smo zadeli in pričakoval sem, da bomo dali še dva gola. Nismo več uspeli zadržati tako visokega ritma igre. Po menjavah smo se malo izgubili. Zame je to dober izid, saj nismo dobili gola. Treba bo igrati tudi na povratni tekmi, saj se vidi, da smo boljši. Islanci bodo verjetno na domačem stadionu boljši. Minimalno vodstvo nas ne bo uspavalo. Na gostovanju je treba zdržati prvih 20 minut, nato pa bomo zelo nevarni iz protinapadov."

Veliko prostora za napredek

Po kar nekaj napakah pri podajah je bilo po pol ure igre s tribun slišati tudi nekaj žvižgov. "Kakšen žvižg v Ljudskem vrtu pride hitro, saj so gledalci začutili, da bi lahko zmagali še z višjo razliko. Zmagali smo tudi v Mostarju in tudi naslednjo sredo imamo tak cilj. Islandci so padli v drugem polčasu. V prvenstvu jih prav tako čaka tekma, ne verjamem pa, da lahko spočijejo toliko igralcev, kot jih lahko mi. Imamo še veliko prostora za napredek," je optimističen 30-letni Koprčan.

Šuler: Forma še ni najboljša

Izkušeni branilec Marko Šuler ni imel veliko dela. Obrambna vrsta ni bila pod pritiskom. "Forma še ni najboljša. Vedno je ni lahko tempirati. Ekipa je precej spremenjena, nekaj je novih mladih igralcev. Hafnarfjördur je dobra ekipa, ki se je ne sme podcenjevati. Lahko bi jih kaznovali na tej tekmi z višjo zmago, a na žalost ni šlo. Niso nas presenetili, skušali so z dolgimi žogami in tudi s podajami iz avta. Minimalna zmaga ne spremeni veliko, še vedno so možnosti enake za obe ekipi, kot pred prvo tekmo. Razmere na Islandiji bodo popolnoma drugačne."

Pred potjo v Reykjavik se bodo vijoličasti v soboto srečali z Rudarjem. V Prvi ligi TS so začeli dobro, a čaka jih peklenski ritem v primeru igranja v evropskih pokalih do decembra. Olimpija bo zelo nevaren tekmec v boju za naslov prvaka, saj nima več obveznosti v Evropi. "Imamo dovolj širok kader, Maribor je navajen igrati dve tekmi na teden. Čas bo pokazal, če se nam bo izšlo," je sklenil Šuler.

Gudjonsson srečen po minimalnem porazu

Tudi trener Hafnarfjördurja Heimir Gudjonsson je bil z izidom zadovoljen. "Maribor je bil precej boljši. Dobro smo se branili, pri zadetku pa smo odpovedali. Poraz z 0:1 nam še vedno daje možnosti za napredovanje. Nismo veseli, saj smo izgubili, vendar na povratni tekmi je še vse odprto. Ustvariti si moramo precej več priložnosti. Tokrat smo vse stavili na trdno obrambo, prihodnjo sredo pa moramo imeti večjo posest žoge," je poudaril Gudjonsson, ki na povratnem srečanju na stadionu Kaplakriki v tretjem največjem islandskem mestu pričakuje 2.000 ali 3.000 gledalcev. Minimalen poraz je bil očitno zelo ugoden zanj, saj je po koncu novinarske konference dodal, da je bil to njegov srečen večer.

Matej Rijavec, Aleš Golob