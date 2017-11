Mariborčani odločni, Ljubljančani previdni

Prenos pokalne tekme na TV SLO 2 in MMC-ju

28. november 2017 ob 19:57

Maribor,Ljubljana - MMC RTV SLO

"Konec bo, ko bomo mi tak rekli," v Mariboru oglašujejo povratno tekmo četrtfinala Pokala Slovenije, na kateri bodo vijoličasti v sredo zvečer proti Olimpiji poskušali nadoknaditi zaostanek z 0:3.

Pred desetimi dnevi sta se tekmeca pomerila v državnem prvenstvu, z 1:0 je bil boljši Maribor, potem ko je že v 6. minuti zadel Marcos Tavares. Zgodnji zadetek bi bil tokrat za gostitelje še bolj dobrodošel.

"Zaradi zgoščenega ritma manj treniramo in se več pogovarjamo. Ostali bomo pri strategiji, ki nam je prinesla uspeh na derbiju v prvenstvu, potrebujemo enak psihološki in taktični pristop. Verjamemo, da bomo zadeli prvi in večkrat ter da lahko nadoknadimo zaostanek. A brezglavo napadanje ne pride v poštev. Obnašanje mora biti takšno, da igramo preudarno in moštveno, po širini in globini zelo skupaj," pravi trener Darko Milanič. Pri tekmecih ne pričakuje presenečenj.

"Zavedamo se, da potrebujemo učinkovitost, ki je manjkala na nekaterih zadnjih tekmah. Veliko časa namenjamo odpravljanju pomanjkljivosti in bomo vztrajni pri tem, da bi bili uspešnejši pri zaključkih, pri katerih imamo težave tudi zaradi pomanjkanja svežine. Včasih posegamo po napačnih odločitvah ob zadnjih podajah tudi zaradi opazne želje, da bi bili všečni,” je še ocenil Milanič, ki ni izdal, kdo bo tokrat branil. V pokalu je imel do zdaj prednost Matko Obradović, ki pa si je v Stožicah pri prvem zadetku privoščil veliko napako.



"Igrati moramo agresivno od prve do zadnje minute, z veliko teka, vmes pa ustvarjalno in učinkovito," dodaja Marwan Kabha, ki v soboto v Celju zaradi kartonov ni igral.

Vso tekmo je bil znova na zelenici Dare Vršič, a še čaka na prvi zadetek v tej sezoni. Dve priložnosti je imel tudi na prvenstveni tekmi proti Olimpiji. "Uživam v igri, imam veliko polpriložnosti, a mi za zdaj še ni steklo. Upam, da bo v prihodnje bolje," je povedal za TV Slovenija. In še: "Če je Maribor pravi, lahko proti vsakomur doseže vsaj tri zadetke!"



Ilić: Moramo odigrati bolje kot nazadnje

Pri Ljubljančanih je v podobni vlogi Rok Kronaveter, ki prav tako počasi prihaja v pravo formo. Huda marčevska poškodba gležnja je preteklost, spor z navijači tudi ("O teh zadevah raje ne bi govoril."). V nedeljo je dočakal prvi nastop v začetni postavi in prvi gol. Pred derbijem v Mariboru pa opozarja: "Moramo igrati, da zadenemo. Ni še konec. Tako kot smo mi zadeli trikrat, lahko tudi oni. Še bo napeto."

"Moramo odigrati bolje, kot smo odigrali nazadnje v Ljudskem vrtu," poudarja kapetan Branko Ilić. Trener Igor Biščan zagotavlja, da se ekipa kljub visoki prednosti na sredo pripravlja maksimalno resno: "Po izidu prve tekme bi bili zelo razočarani, če bi izpadli. Zavedamo se, da bomo potrebovali veliko energije. Igrati bomo morali pametno, da se ne bi zgodil preobrat. Vemo, s kom igramo in kaj lahko pričakujemo. Nazadnje smo hitro prejeli zadetek. Nismo bili ravno mirni, imeli smo težave in lahko bi dobili še kakšen gol. Imamo izkušnjo s prejšnje tekme, kaj vse in kako hitro gre lahko narobe."

Po lažji poškodbi, zaradi katere je izpustil zadnjo tekmo proti Krškemu, se v moštvo vrača Nik Kapun. Na prvi tekmi proti Mariboru je s kapetanskim trakom na roki zadel dvakrat, pod Kalvarijo pa ni imel svojega dne.

V pretekli sezoni je Ljubljančanom v polfinalu uspelo zadržati prednost z 2:1 iz Stožic. V Ljudskem vrtu je bilo 1:1, potem ko so povedli z golom Alexandruja Cretuja.

Pokal Slovenije, četrtfinale

Sreda ob 20.15:

MARIBOR - OLIMPIJA 0:3

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

V odebeljenem tisku je izid prve tekme. Aluminij, Gorica in Celje so že v polfinalu.

