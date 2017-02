Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Triglav je s 3:0 odpravil Hoče. Foto: OZS Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborčani pošteno namučili Kamničane

Pregled kroga odbojkarskega prvenstva

21. februar 2017 ob 09:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

V državnem prvenstvu v odbojki za moške so moštva odigrala že prvi krog modre skupine, v kateri se bodo ekipe med seboj udarile za boljše izhodišče v boju za naslov.

Odbojkarji ACH Volleyja, aktualni prvaki, s Salonitom, ki si je nastope v modri skupini zagotovil prav v zadnjem krogu, ni imel težav, kar nekoliko presenetljivo pa so se še četrte zmage nad Hočami v tem mesecu (dvakrat v Pokalu Slovenije) veselili odbojkarji Triglava Kranja, ki so na lestvici prehiteli celo Calcit Volleyball.

Kamničani so namreč znova oddali točko Mariboru, ki je v nizih vodil že z 2:1 in imel prednost tudi v četrtem nizu, a se gostitelji niso predali in so se na koncu vseeno prišli do zmage, pa čeprav so štajerski odbojkarji skozi celotno srečanje prevladovali pri začetnih udarcih in na sprejemu.

Modra skupina, 1. krog:

ACH VOLLEY - SALONIT ANHOVO

3:0 (14, 15, 23)



CALCIT VOLLEYBALL - MARIBOR

3:2 (23, -21, -21, 22, 9)



TRIGLAV - HOČE

3:0 (15, 14, 10)

Lestvica: ACH VOLLEY 1 1 0 8 točk TRIGLAV 1 1 0 6 CALCIT VOLLEYBALL 1 1 0 6 HOČE 1 0 1 2 MARIBOR 1 0 1 2 SALONIT ANHOVO 1 0 1 0



V 16. krogu državnega prvenstva za ženske je bila pozornost usmerjena predvsem v derbi med ekipama VOLLEYBAL Ljubljana in GEN-I Volley, saj bi si Ljubljančanke z zmago praktično že zagotovile eno od dveh mest, ki še vodita v izločilne boje.

Vseeno pa ni bilo pričakovati, da bodo varovanke Gregorja Rozmana v obračunu z Novogoričankami, ki so glede na začetek sezone zaradi poškodb sicer precej oslabljene, tako prepričljive. Tekmice so namreč odpravile gladko, v treh nizih, zmago Ljubljančank pa so Primorke nekoliko ogrozile le v zaključku prvega niza, ko je gostiteljicam po vodstvu s 24:19 nekoliko padla zbranost. Na preostalih štirih srečanjih 16. kroga so favoritinje upravičile svojo vlogo, manjše presenečenje so z osvojenim nizom proti Sp. Savinjski-Aliansi pripravile le Mislinjčanke.

1. DOL (Ž), 16. krog

FORMULA FORMIS - ZGORNJA GORENJSKA

3:0 (16, 24, 18)



VOLLEYBALL LJUBLJANA - GEN-I VOLLEY

3:0 (22, 18, 15)



ALIANSA ŠEMPETER - MISLINJA

3:1 (16, 11, -25, 18)



LUKA KOPER - NOVA KBM BRANIK

0:3 (-14, -13, -16)



CALCIT LJUBLJANA - KEMA PUCONCI

3:0 (16, 11, 12)



Preložena tekma, sreda:

FORMULA FORMIS - CALCIT LJUBLJANA

Lestvica: NOVA KBM BRANIK 16 15 1 45 točk CALCIT LJUBLJANA 16 14 2 42 ALIANSA ŠEMPETER 17 11 6 33 GEN-I VOLLEY 17 10 7 31 VOLLEYBALL LJUBLJANA 16 10 6 27 FORMULA FORMIS 15 8 7 27 KEMA PUCONCI 16 8 8 21 ZGORNJA GORENJSKA 17 4 13 12 LUKA KOPER 17 2 15 7 MISLINJA 17 0 17 1

C. R.