Mariborčani ukinili suspenz za Zahoviča

Športni direktor verbalno obračunaval z novinarjem Mitrovićem

9. april 2018 ob 21:13

Maribor - MMC RTV SLO

Upravni odbor Maribora je na večerni seji ukinil suspenz športnemu direktorju Zlatku Zahoviču. Preostalih dogovorov vijoličasti ne komentirajo.

Na novinarski konferenci po porazu s Krškim 17. marca (0:2) je Zahovič verbalno obračunaval z novinarjem športnega dnevnika EkipaSN Dejanom Mitrovićem, ki je pred pol leta tragično izgubil očeta. "Gospod Zahovič! Kako pa ste razočarani nad obiskom na tribunah?" je vprašal Mitrović, nato si je Zahovič privoščil svojevrsten izpad.

"Ti hočeš samo provocirati. Počasi, sine moj. Koliko si star? Ne provociraj, daj eno lepo vprašanje. Vem, da si iz Ekipe, samo ne provociraj. Tebi se je zgodila tragedija pred kratkim. Te je kaj izučila? Jaz bi rekel, da te ni. Še vedno hodiš provocirat, še vedno si nesramen. Daj normalno vprašanje, pa ti bom odgovoril. Dam ti sožalje, v življenju ni vse črno-belo. Lahko jaz rečem, da se ti je vrnilo v življenju, pa mislim, da se ti ni. Ne provociraj, sine, premlad si!" je odgovoril Zahovič.

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je zaradi neprimernih izjav po tekmi prepovedal športnemu direktorju Maribora delovanje v nogometu za šest mesecev.

Mariborčani, ki so jeseni odlično igrali v Ligi prvakov, so na lestvici Prve lige po 26 krogih na tretjem mestu. Za vodilno Olimpijo zaostajajo kar deset točk, a imajo tekmo manj, v sredo bodo gostovali v Kranju. Po koncu jesenskega dela je imel Maribor tri točke naskoka pred Ljubljančani, spomladanski del pa so začeli zelo slabo.

A. G.