Mariborčani za polfinale potrebovali 80 minut

Celje doseglo dvakrat več zadetkov kot Pomurje

21. december 2016 ob 20:53,

zadnji poseg: 21. december 2016 ob 22:07

Maribor - MMC RTV SLO

Rokometaši Maribora Branika so na prvoligaškem derbiju v četrtfinalu Pokala Slovenije po dveh podaljških premagali Urbanscape Loko z 38:36.

Sredi prvega polčasa so Mariborčani vodili z 9:5, a so Škofjeločani do odmora ujeli priključek in bili z zadetkom Alena Damiana po uvodnih 30 minutah celo v prednosti s 14:15. To je bilo njihovo prvo vodstvo na tekmi po začetnih 0:1.

Na začetku drugega polčasa so nekajkrat vodili za dva gola, v 42. minuti pa so ušli na 20:23. V nadaljevanju je bila še dvakrat razlika tri zadetke - 22:25 (47. minuta) in 23:26 (49. minuta). Maribor je slabih pet minut pred koncem izenačil na 27:27 in nato dvakrat vodil za gol, a je bil Damian tisti, ki je s 7-metrovke dosegel tudi zadnji zadetek v drugem polčasu, tako da je bilo po 60 minutah 29:29.

Prvi desetminutni podaljšek se je končal z izidom 34:34, spet je Damian izid poravnal s sedmih metrov. V novem podaljšku so gostitelji z delnim izidom 3:0 pobegnili na 37:34 in po 80 minutah tekme le slavili preboj v polfinale.

Najboljši strelec Maribora je bil Aleksander Špende z osmimi zadetki, Mario Cingesar jih je pri gostih dosegel devet.

V soboto sta se tekmeca pomerila že v državnem prvenstvu, tudi tedaj je zmagal Maribor s 30:24.

Celje Pivovarna Laško je v Murski Soboti pred 800 gledalci s 25:50 gladko izločilo člana druge lige Pomurje.

Pokal Slovenije, četrtfinale:

MARIBOR BRANIK - Urbanscape Loka

38:36 (29:29, 14:15) - po dveh podaljških

Špende 8, Kete in Kapular po 7; Cingesar 9, Jamnik in Damian po 6.

Pomurje - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

25:50 (11:26)

Gregorec 7; Kodrin 11, Marguč 9.

Četrtek ob 19.00:

HERZ ŠMARTNO - GORENJE VELENJE

Odigrano v torek:

Velika Nedelja - RIKO RIBNICA

29:38 (11:18)

Zorec 9; Henigman 9, Leban 6.

M. R.