Mariborčanke po izgubljenem nizu do 14. naslova

Iza Mlakar dosegla 25 točk

21. april 2017 ob 20:14,

zadnji poseg: 21. april 2017 ob 20:21

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Nove KBM Branika se veselijo naslova državnih prvakinj, potem ko so v tretji tekmi finala s 3:1 v nizih premagale Calcit Volleyball.

Mariborčanke so tako izkoristile prvo zaključno žogo.

Uvodni niz so sicer izgubile s 25:21. Varovanke Bruna Najdiča so imele težave pri sprejemu, predvsem Nika Blagne, ki je morala pri izidu 6:11, za tega je z asom poskrbela Pia Blažič, za nekaj časa na klop. Ko se je vrnila je z blokom poskrbela, da so se domače tekmicam približale na dve točki zaostanka, na 19. točki pa so Štajerke Ljubljančanke, pri katerih je tokrat igro organizirala Mojca Božič, celo ujele. Toda končnica je vseeno pripadla gostjam, to pa predvsem po zaslugi Slavine Koleve.

Mlakarjeva potegnila voz domačih

Gostiteljice so uvidele, da z lahkoto do zmage ne bodo prišle, v drugem nizu so močno popravile v vseh elementih igre in povsem prevzele nadzor nad igro. Povedle so s 7:1, po asu Ize Mlakar celo z 11:3. Nato so pri sprejemu spet nekoliko popustile, gostje so se približale na dve točki zaostanka (10:12), toda razpoloženi Mlakarjeva in Saša Planinšec jim več nista dopustili. Mlakarjeva je po izidu 21:16 dosegla dva zaporedna asa in še en "winner", takrat je bilo jasno, da bo rezultat izenačen na 1:1.

Mariborčanke stopnjevale ritem

Še lažje so Mariborčanke prišle do vodstva z 2:1. Tretji niz so odprle z vodstvom 9:0, nato vodile z 11:1 in 16:4, niz pa s serijo odličnih servisov Anite Sobočan dobile s 25:10. Četrti niz je bil nato nekoliko bolj izenačen, vsaj na začetku, ko so bile Ljubljančanke v prednosti, po njihovem vodstvu 6:5 pa so domače na servis Planinščeve osvojile šest zaporednih točk, pobegnile, tekmo pa mirno pripeljale do konca.

ODBOJKA



DRŽAVNO PRVENSTVO (Ž)



1. DOL, finale



Tretja tekma:

NOVA KBM BRANIK - Calcit Volleyball 3:0

3:1 (-21, 16, 10, 16)

Nova KBM Branik: Mlakar 25, Blagne 6, Košenina, Kaučič 11, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Planinšec 10, Sobočan 16, Jerala, Pintar, Koskelo.

Calcit Volleyball: Grudina 9, Božič 3, Mihevc 5, Blažič 9, Pahor, Igličar 6, Zaplotnik, Zatkovič 2, Jerala, Turk, Koleva 15, Van de Vyver.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah.



Za tretje mesto, tretja tekma:



Sobota ob 19.00:

GEN-I VOLLEY - VOLLEYBALL LJUBLJANA 1:1



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na dve zmagi.

A. V.