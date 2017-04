Mariborčanke še zmago oddaljene od 14. zvezdice

18. april 2017 ob 20:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Nove KBM Branik so še korak bliže novemu naslovu državnih prvakinj, potem ko so v drugi tekmi finala s 3:0 v nizih ugnale Calcit Volleyball.

V prvem nizu so domačinke vodile še 15:14, nato pa so Mariborčanke izkoristile njihovo nepazljivost, tudi padec zbranosti na sprejemu, ter jim po uspešnem napadu Ize Mlakar pobegnile na plus štiri (20:16), kar je zadostovalo za zmago s 25:18. Zadnjo točko je prispevala Mlakarjeva.

V drugem nizu so Kamničanke držale korak z gostjami do 11:11. Mariborčanke so nato nanizale tri točke zapored. Najbolj razpoložena igralke tekme, Mlakarjeva, je poskrbela, da so bankirke domačinkam pobegnile na 18:13, prednosti pa niso zapravile, čeprav so izkoristile šele peto zaključno žogo. Uspešna je bila Ela Pintar, ki je tik pred tem zamenjala Sašo Planinšec.

Kamničanke so v tretjem nizu vodile še s 13:11, a sta nato nadaljevanje in končnica spet pripadla Mariborčankam, ki so povedle z 19:15. Mariborčanke visoke prednosti niso več zapravile, do sedme zmage v nizu v dvobojih s Calcitom Volleyballom pa so prišle po napaki Slavine Koleve.

Tretja tekma bo v petek v Mariboru.

Meta Jerala, prosta igralka Calcit Volleyballa: "Na žalost nihče ne ve, koliko so Mariborčanke boljše od nas, ker me še nismo prikazale igre, ki jo znamo igrati. Ampak očitno je, da ne zdržimo v pravem ritmu igre, nekaj časa smo enakovredne Mariborčankam, potem pa naredimo napake v sistemu, da pride do neposrednih napak, asov, avtov ... Težko je na ta način potem priti do zmage, ker samim sebi delamo škodo. Res je, ni še vsega konec, igra se na tri zmage, toda letos svoje prave igre v dvobojih z Novo KBM Branikom še nismo prikazale."

Sara Najdič, organizatorka igre Nove KBM Branika: "Pomembno je, da smo skozi vso tekmo me tiste, ki vodimo igro in dokler smo tega sposobne, dokler me vodimo igro, je tekma v naših rokah in jo me vodimo do konca. Med tekmo je sicer prišlo do manjšega padca zbranosti, vendar smo to hitro odpravile. Moram reči, da smo telesno in psihično zelo dobro pripravljene, zaupamo vase in to se vidi na igrišču. Zavedamo se, da moramo priti do še enega zmage, Calcit je vedno neugoden nasprotnik, vendar verjamemo vase, skušale bomo še popraviti določene stvari in priti do naslova državnih prvakinj."

ODBOJKA



DRŽAVNO PRVENSTVO (Ž)



1. DOL, finale



Druga tekma:

CALCIT VOLLEYBALL - NOVA KBM BRANIK 0:2

0:3 (-18, -23, -22)

Calcit Volleyball: Grudina 7, Božič 1, Mihevc 5, Blažič 11, Pahor, Igličar 10, Zaplotnik 1, Zatkovič, M. Jerala, Turk, Koleva 14, Van de Vyver 4.

Nova KBM Branik: Mlakar 18, Blagne 2, Košenina, Kaučič 8, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Planinšec 9, Sobočan 11, A. Jerala, Pintar 1, Koskelo.

V odebeljenem tisku je izid v zmagah. Tretja tekma bo v petek v Mariboru.



Za tretje mesto, druga tekma, sreda:

VOLLEYBALL LJUBLJANA - GEN-I VOLLEY 0:1



V odebeljenem tisku je izid v zmagah; igrajo na dve zmagi.

A. V.