Mariborske odbojkarice četrtič zapored pokalne prvakinje

Odbojkarice Nove KBM Branika se veselijo četrtega zaporednega naslova pokalnih prvakinj. V finalu zaključnega turnirja v Hočah so bile s 3:1 v nizih boljše od Calcita Volleyja.

To je že 17. pokalna lovorika za mariborske odbojkarice v samostojni Sloveniji. S tem so znova potrdile status najboljše ekipe v zadnjih letih.

Mariborčanke so z asom Ele Pintar povedle s 3:1, a so si Kamničanke z dobro igro v obrambi in protinapadih hitro zagotovile vodstvo s 6:5, po asu Tine Grudine pa povedle z 8:6. Sledil je preobrat, saj napadalke Calcita Volleyja v nekaj zaporednih napadih niso uspele prebiti mariborskega bloka in obrambe, zato je bil Gregor Rozman vzel polminutni odmor. Do drugega tehničnega odmora se razmerje moči ni spremenilo, Branikovke so prvič povedle za tri točke, ko je Brina Bračko dosegla as. Rozman je Heleno Mijoč zamenjal s Pio Blažič, a tudi sprememba v kamniški vrsti ni prekinila niza Mariborčank, ki so povedle že z 20:14. Alja Jerala je z napadom poskrbela za zaključno žogo, zmago s 25:17 pa so Mariborčankam z napako podarile igralke Calcita.

Varovanke Sama Miklavca so imele tudi v uvodu v drugi niz pobudo. Z začetnimi udarci so še naprej povzročale težave kamniškim sprejemalkam in si močno olajšale delo v obrambi. Mariborčanke so nadaljevale v visokem ritmu, povedle so z 20:10 in dobile niz s 25:13.

Zmaga v drugem nizu je nekoliko uspavala mariborsko vrsto, na račun dobrih začetnih udarcev Grudine pa so pobudo prevzele igralke Calcita, ki so povedle s 5:3. Mariborčanke so se hitro povsem približale nasprotnicam in zaostajale le še za točko (7:8), a je Katja Mihevc z dobrimi servisi poskrbela, da so Kamničanke še enkrat ušle na 11:7. Prednost Calcita je še narasla, saj so Rozmanove varovanke na tehnični odmor odšle pri 16:11. Kamničanke so prednost ohranjale tudi v nadaljevanju, a se je kamniški strateg pri 19:14 vseeno odločil za prekinitev. Njegove varovanke so se zbrale in s 25:20 dobile tretji niz.

Boljši začetek četrtega niza je uspel Novi KBM Braniku, ki je povedla s 5:3, neizkoriščeni napadi igralk Calcita Volleyja pa so Štajerkam prinesli vodstvo s 7:4. V nadaljevanju so se težave z zaključki v napadih pojavile v mariborski ekipi, kar so nasprotnice s pridom izkoristile in izid na deseti točki poravnale. Dobri začetni udarci Marine Kaučič in napake Kamničank so botrovale novemu vodstvu Branika, tokrat s 14:11. Ekipi sta nadaljevali v enakem ritmu, ko pa so Mariborčanke povedle že z 18:14, pa so Calcitovke na začetni udarec Blažičeve in z napadi Katje Mihalinec in Urške Igličar prišle do izenačenja na 18:18 in 19:19. Niz je prekinila Iza Mlakar, ki je v tem nizu dala že pet točk, Mariborčanke pa so v bloku ujele še Igličarjevo (21:19). Slednja je nato dosegla as za 21:21, Mihalinčeva pa točko za prvo vodstvo. Miklavc je reagiral s prekinitvijo, po kateri je sledila napaka Mariborčank, takoj zatem pa napaka Kamničank. Nova KBM je po zaslugi Mlakarjeve prešla v vodstvo, po napaki Mijočeve pa so se Mariborčanke veselile zmage s 26:24 in nove pokalne lovorike.

Poleg ženskega finala sta bila v Hočah odigrana tudi polfinala odbojkarjev. Branilec naslova Calcit Volley se bo v sobotnem finalu udaril z ACH Volleyjem.

Pokal Slovenije, zaključni turnir (Ž), finale:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEY

3:1 (17, 13, -20, 24)

Nova KBM Branik: Mlakar 25, Košenina, Kaučič 10, Sužnik, Bračko, Vovk , Najdič 2, Milosavljević, Sobočan 13, Jerala 7, Pintar 12, Blagne, Koskeloo, Krajnc.

Calcit Volley: Grudina 9, Mihevc 3, Blažič 2, Igličar 13, Mihalinec 14, Zaplotnik, Pogačar 1, Zatkovič, Janežič, Brčić 1, Jerala, Mijoč 7, Pahor.

Dozdajšnje zmagovalke Pokala Slovenije:

1991/92 Paloma Branik

1992/93 Paloma Branik

1993/94 Paloma Branik

1994/95 Abes Trade Celje

1995/96 Infond Branik

1996/97 Kemiplas Koper

1997/98 Infond Branik

1998/99 Infond Meltal

1999/00 Infond Meltal

2000/01 Nova KBM Meltal

2001/02 Nova KBM Branik

2002/03 Nova KBM Branik

2003/04 Sladki greh Ljubljana

2004/05 Sladki greh Ljubljana

2005/06 Hit Nova Gorica

2006/07 Hit Nova Gorica

2007/08 Hit Nova Gorica

2008/09 Hit Nova Gorica

2009/10 Nova KBM Branik

2010/11 Nova KBM Branik

2011/12 Nova KBM Branik

2012/13 Calcit Volleyball

2013/14 Calcit Volleyball

2014/15 Nova KBM Branik

2015/16 Nova KBM Branik

2016/17 Nova KBM Branik

2017/18 Nova KBM Branik

Zaključni turnir (M), polfinale:

CALCIT VOLLEY - TRIGLAV KRANJ

3:2 (-23, 15, -25, 19, 13)

Calcit Volley: Pereira 13, Hribar, Golob, Novljan 11, Ratek, Gil 7, Vidmar 12, Okroglič 14, Štalekar 20, Kvas 1, Lakner, Kotnik 6, Štembergar Zupan 6.

Triglav Kranj: Toman, Lužovec, Bošnjak 1, Tučen 2, Bregant 14, Kos 12, Beravs 2, Bežek, Mali 13, Jenko 4, Maček 1, Kök 1, Rezar 14.



ACH VOLLEY - HOČE

3:0 (22, 21, 18)

ACH Volley: Flajs, Đirlić 12, Babkov 10, Kovačič, Purič 2, Pavlović 1, Satler, Pleško, Brulec 2, Planinc, Kök, Mihajlović 2, Pokeršnik 8, Videčnik 10.

Hoče: Radovič 6, Drvarič 1, Cafuta 5, Šijanec 5, Planinšič, Ledinek, Špindler, Lobnik, Franc 6, Mantha 14, Berglez, Šikanič, Kšela.

Finale bo v soboto ob 17.00. Prenos na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

