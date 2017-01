Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborkse odbojkarice se veselijo gladke zmage v Tivoliju. Foto: www.alesfevzer.com Slavina Koleva in soigralke so bile razglašene. V letošnji sezoni so še brez zmage proti Mariborčankam. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborske odbojkarice do zanesljive zmage v Tivoliju

V 3. krogu proti Galatasarayu

26. januar 2017 ob 20:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so tudi v povratni tekmi drugega kroga Pokala CEV premagale Calcit Volleyball (0:3) in se uvrstile v tretji krog tekmovanja.

Pred 14 dnevi v Mariboru so slavile s 3:1, tudi v Tivoliju ni bilo dvoma o zmagovalkah.

Aktualne državne prvakinje proti aktualnim pokalnim zmagovalkam v letošnji sezoni še niso zmagale. Domače odbojkarice so podobno kot na obeh tekmah v letošnji sezoni imele preveč težav na sprejemu, ki je bil le 31-odstoten, Mariborčanke pa so prevladovale tudi v drugih elementih igre.

Na začetku so mariborske odbojkarice naredile štiri napake, tri na servisu, tako da so domačinke na prvi tehnični odmor odšle z dvema točkama prednosti. Na servis Katje Mihevc so gostiteljice prišle do občutnejše prednosti (12:8), s štirimi točkami so vodile tudi še ob drugem tehničnem odmoru, toda v nadaljevanju so se v domači ekipi spet pojavile težave na sprejemu. Mariborčanke so to izkoristile na najboljši možni način, po zaslugi odličnih servisov Ele Pintar in Maje Košenina povedle z 19:17, v končnici niza pa so z blokom Marine Kaučič izkoristile že kar prvo zaključno žogo.

Drugi niz so bolje začele gostujoče odbojkarice, ki so povedle s 4:1. Po dveh zaporednih točkah Tine Grudina se je Calcit vrnil v igro, toda na servis Sare Najdič, ob ponovnih težavah na sprejemu domače ekipe, ki je bil ob koncu niza le 35-odstoten, so Mariborčanke prišle že do petih točk prednosti (10:15). V še večjih težavah so bile domače odbojkarice po treh zaporednih točkah Anite Sobočan, dve je dosegla z asom, saj je bilo že 19:11 za Novo KBM Branik. S tem je bil niz odločen, hkrati pa tudi vsi dvomi o tem, katera ekipa se bo uvrstila v tretji krog Pokala CEV.

Potem ko so izgubile vse možnosti za napredovanje, so se domače odbojkarice sprijaznile s porazom tudi v tretji medsebojni tekmi. Mariborčanke so še naprej igrale zavzeto, povedle z 10:4, do drugega tehničnega odmora pa so svojo prednost povečale na neulovljivih devet točk.

Negro: S takšno igro je nemogoče premagati Mariborčanke

"V Mariboru smo tri nize odigrali na visoki ravni, danes pa z izjemo prvega niza brez prave agresivnosti v napadu, brez prave discipline v bloku in obrambi, zatajili smo tudi na sprejemu. S takšno igro je bilo nemogoče premagati Mariborčanke," je po porazu dejal trener Calcita Nicola Negro.

"V prvem nizu je bila na obeh straneh velika želja po zmagi, zato tudi tako veliko število lastnih napak. Morda to ni bila naša najboljša tekma v letošnji sezoni, smo pa zato igrali brez velikih nihanj. Potem ko smo ob koncu prvega niza prišli do svoje igre, smo v drugem z njo nadaljevali in jo ohranili do konca tekme," je bil zadovoljen trener Mariborčank Bruno Najdič.

Mariborčanke se bodo v tretjem krogu pomerile z Galatasarayjem, ki je izločil francoski Franches-Montagnes. Prva tekma bo med 7. in 9. februarjem, povratna 14 dni pozneje, nov obračun najboljših dveh slovenskih ženskih odbojkarskih ekip pa bo na sporedu že 2. februarja, ko se bosta v Tivoliju pomerili na tretjem turnirju srednjeevropske lige. Tekma bo hkrati štela tudi kot preložena tekma 1. kroga državnega prvenstva.

POKAL CEV (Ž), 1/16 FINALA, povratna tekma:

Calcit Volleyball - NOVA KBM BRANIK 1:3

0:3 (-21, -15, -16)

Calcit Volleyball: Grudina 7, Božič, Mihevc 4, Blažič 3, Pahor, Igličar 2, Zaplotnik, Kostić 9, M. Jerala, Turk, Koleva 6, Van de Vyver 1.

Nova KBM Branik: Mlakar 14, Blagne 4, Košenina 1, Kaučič 13, Vovk, Najdič 3, Milosavljević, Planinšec 5, Sobočan 10, A. Jerala, Pintar 1, Koskelo.

Izid prve tekme je v krepkem tisku.