Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Iza Mlakar je prispevala kar 29 točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborske odbojkarice kljub zmagi izpadle

Iza Mlakar dosegla kar 29 točk

23. februar 2017 ob 21:41

Maribor - STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na povratni tekmi osmine finala Pokala CEV premagale Galatasaray s 3:2, a to ni bilo dovolj za napredovanje. Turkinej so pred dvema tednoma v Carigradu zmagale s 3:0.

Blestela je Iza Mlakar, ki je prispevala kar 29 točk. Na prvi tekmi zaradi bolezni ni igrala.

Ekipa Galatasaraya s štirimi tujkami, Belgijko Charlotte Leys, Sinedad Jack iz Trinidada in Tobaga, Italijanko Nadio Centoni in Bolgarko Hristino Rusevo, je tekmo začela odločno. Visoke igralke so skoraj vsak napad končale s točko, še posebej pa sta bili učinkoviti 193 cm visoki Jackova in Seda Aslanyürek. Ob prvem tehničnem odmoru so si priigrale štiri točke prednosti, ob drugem je ta narasla na sedem točk, ko pa se je v napadu razigrala še Ruseva, njihove poti do vodstva v nizih ni bilo moč zaustaviti (14:25).

V drugem nizu so Mariborčanke zaigrale veliko bolje v obrambi in napadu in povedle 6:4. Mariborska vrsta je tudi v nadaljevanju igrala zelo dobro in si priigrala tri točke prednosti (17:14). Še višjo razliko je z nekaj zaporednimi točkami preprečila Centonijeva, pri izidu 22:22 pa so Mariborčanke s točkami Planinščeve z blokom, Sare Najdič z imenitnim začetnim udarcem in Sobočanove s premetenim napadom izenačile na 1:1 v nizih.

Štajerke so tudi v tretjem nizu zaigrale zbrano. S točkami Mlakarjeve in Planinščeve so povedle 8:7. Tudi v nadaljevanju je bila igra izenačena, nekaj več od nje so imele turške igralke, ki jim je po zaslugi učinkovite Aslanyürekove uspel preobrat z vodstvom 19:14. Domače so v končnici zaigrale zavzeto, se tekmicam približale na tri točke, zasuk pa jim ni uspel. Izkušena vrsta gostij je osvojila niz (20:25), s katerim si je priigrala napredovanje v četrtfinale.

V četrtem nizu so se gostiteljice spet enakovredno kosale z gostjami. Po drugem tehničnem odmoru so si po točkah izjemno razpoložene Mlakarjeve priigrale prednost treh točk, ki je z zbrano in odločno igro do konca niza niso več izpustile iz rok. V podaljšanem nizu so Štajerke še naprej igrale na visoki ravni, nadigrale nekoliko premešano šesterko Turkinj in se veselile zmage (15:9).

Najdiču žal za tretji niz

"Galatasaray je v prvem nizu prikazal vrhunsko igro, naše igralke pa so, morda tudi zaradi pomembnosti tekme, naredile preveč napak. V nadaljevanju smo se enakovredno kosali s tekmicami. Žal mi je, da nismo osvojili tretjega niza, če bi bilo malce sreče, bi nam morda uspelo in nadaljevanje tekme bi bilo še bolj zanimivo. Za igro in zmago si naše igralke zaslužijo pohvalo," je povedal trener Mariborčank Bruno Najdič.

Pokal CEV, osmina finala, povratna tekma:

Nova KBM Branik - GALATASARAY 0:3

3:2 (-14, 23, -20, 21, 9)



Nova KBM Branik: Mlakar 29, Blagne 7, Košenina, Kaučič 1, Vovk, Najdič 7, Milosavljević, Planinšec 11, Sobočan 13, Jerala, Pintar 2, Koskelo.

Galatasaray: Jack 8, Guneyligil, Öz, Germen 1, Leys 8, Aslanyürek 19, Kalac 4, Önal 5, Alikaya 1, Centoni 17, Ruseva 14, Aydinlar 5.

Izid prve tekme je v krepkem tisku.