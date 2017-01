Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Mariborčanke se veselijo zmage na prvi tekmi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariborske odbojkarice na povratno tekmo z lepo prednostjo

Povratna tekma čez dva tedna

11. januar 2017 ob 21:35

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Odbojkarice Nove KBM Branika so na prvi tekmi šestnajstine Pokala CEV v dvorani Lukna premagale Calcit Ljubljano s 3:1. Povratna tekma bo 26. januarja v Tivoliju.

Tekma se je začela po pričakovanjih, saj je bila igra v uvodnem nizu izenačena. Na začetku so prevladovale gostje, ki so vodile 8:6, v nadaljevanju so se razigrale gostiteljice in s točkami Ize Mlakar, Marine Kaučič in Saše Planinšec dosegle preobrat (18:13). Ljubljanska vrsta se je v končnici s točkami učinkovitih Olivere Kostić in Slavine Koleve približala na točko (21:20), zasuk pa ji ni uspel in niz so dobile Mariborčanke.

Štajerke so drugi niz začele slabo, si privoščile veliko napak in neustavljiva Kostićeva je to hitro kaznovala. Pri domačih je šepala igra v bloku. Državne prvakinje iz Ljubljane so povedle z 8:4 in nato celo s 13:6. Kljub visokemu vodstvu niso popuščale, povedle so s 24:18 in mirno pripeljale niz do konca.

V tretjem nizu je bila igra spet izenačena. Ekipi sta se menjavali v vodstvu, vendar si nobena ni priigrala občutnejše prednosti. Končnica je bila dramatična. Pri 23:23 je Kostićeva dosegla 24. točko za Calcit, po napaki Urške Igličar je prišlo do izenačenja, Mlakarjeva je dosegla 25 točko, nato pa je sledila napaka Koleve za vodstvo Mariborčank v nizih. Domače so v četrtem nizu povedle s 7:3, še zlasti je bila v napadu učinkovita Nika Blagne, in tudi v nadaljevanju niso popuščale.

Borbene Ljubljančanke so se vendarle vrnile v igro, pri vodstvu Mariborčank z 18:14 so osvojile štiri točke zaporedoma in obetala se je zanimiva končnica. Toda Sobočanova je poskrbela, da se to ni zgodilo. V ključnih trenutkih je dosegla kar pet točk zapored za vodstvo 24:20, piko na i pa je postavila Mlakarjeva.

"Zmaga je dobra spodbuda pred povratno tekmo. Naša igra je bila dobra, lahko bi bila še boljša, toda pomembna je zmaga. Na igro tekmic smo se dobro pripravili, dobro smo trenirali in rezultat ni mogel izostati," je razložila Marina Kaučič.

"Ne vem, kaj je bilo z nami. V mesecu dni so nas Mariborčanke že drugič premagale z enakim rezultatom. Naša igra ni bila na pričakovani ravni, na povratni bo, v to sem prepričana, veliko boljša," je pojasnila Kostićeva.

POKAL CEV (Ž), šestnajstina finala, prva tekma:

NOVA KBM BRANIK - CALCIT VOLLEYBALL

3:1 (21, -21, 24, 20)

Nova KBM Branik: Mlakar 17, Blagne 13, Košenina, Kaučič 10, Vovk, Najdič 6, Milosavljević, Planinšec 7, Sobočan 18, Jerala, Pintar, Koskelo.

Calcit Ljubljana: Grudina 10, Božič, Mihevc 5, Blažič 7, Pahor, Igličar 3, Zaplotnik, Kostić 27, Jerala, Turk, Koleva 11, Van de Vyver 2.

Povratna tekma bo v četrtek, 26. januarja, ob 18.00 v Tivoliju.