Mariborski mestni tek promovira veselje do gibanja, ne tekmovalnosti

Štart bo na Trgu Leona Štuklja

7. september 2017 ob 14:31

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Po lanski zelo uspešni premieri bo v Mariboru v soboto, 9. septembra, 2. mariborski mestni tek. Pričakujejo skoraj 2000 tekačev.

Glavni namen dogodka sta popestritev dogajanja v mestu ter spodbujanje gibanja in zdravega načina življenja. Proga, speljana po središču mesta, tako kot lani vodi mimo prepoznavnih naravnih in kulturnih znamenitosti mesta, štart bo na Trgu Leona Štuklja. "Zdi se nam pravšnja lokacija. Ne nazadnje smo Mariborčani večino naših športnih uspehov praznovali prav tukaj," je poudaril predsednik Športne zveze Maribor Uroš Lovrenčič.

Lani je teklo nekaj manj kot tisoč ljudi, v soboto naj jih bilo dvakrat več. Letos bodo namreč v Mariborski mestni tek vključili tudi otroke, zato so poleg dveh klasičnih prog na pet in deset kilometrov pripravili tudi otroške teke v treh različnih dolžinah. Prvi tekači se bodo na pot podali ob 9. uri, osrednji del je na vrsti ob 10. uri.

"Ni v ospredju tekmovalnost, temveč druženje in veselje do gibanja," je povedal Domen Žnidarič iz družbe Protime, ki nudi tehnično podporo pri izvedbi dogodka. Prijavnina je simbolična, zgolj za zagotovitev resnosti prijaviteljev.

Tek ima tudi dobrodelno noto. Že lani so s prostovoljnimi prispevki zbrali več kot 1800 evrov v podporo programu Zveze prijateljev mladine Maribor Omogočimo sanje, katerega namen je pomagati nadarjenim otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin. Letos pričakujejo, da bodo zbrali še več sredstev v ta namen.

Ob tekaškem dogodku bo na Trgu Leona Štuklja potekal tudi Festival mariborskega športa, kjer se bo na stojnicah predstavilo več kot dvajset najuspešnejših mariborskih športnih klubov in društev. Ti bodo obiskovalcem prikazali svoje veščine, se pohvalili s športnimi dosežki in v svoje vrste vabili nove člane.

Športna zveza Maribor združuje več kot 180 športnih društev, panožnih strokovnih zvez in drugih izvajalcev športnih programov v Mestni občini Maribor. Z dosedanjim zanimanjem za sodelovanje so po besedah Lovrenčiča zadovoljni. Po podatkih, ki so jih pred dnevi predstavili komisiji Evropske zveze prestolnic in mest športa, je namreč športno dejavnih več kot 50 odstotkov občanov.

T. O.