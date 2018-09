Mariborski strelci razpoloženi v Kranju; Gorica - Mura 0:1

Olimpija pred novo trenersko menjavo še z Rudarjem

2. september 2018 ob 09:19,

zadnji poseg: 2. september 2018 ob 18:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nogometaši Maribora so v 7. krogu Prve lige s 5:1 v gosteh ugnali Triglav. Olimpija bo ob 20.15 gostila Rudar. Prenos tekme bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

To bo tudi zadnja tekma začasnega trenerja Safeta Hadžića na klopi Olimpije, saj že v ponedeljek vajeti prevzema Avstrijec hrvaških korenin Zoran Barišić. Nekdanji trener dunajskega Rapida bo že četrti trener Ljubljančanov v tej sezoni.

"Časa za počitek je dovolj in mislim, da bomo v nedeljo spet pravi," je optimist napadalec Rok Kronaveter. Tudi bočni branilec Dino Štiglec meni, da utrujenost po četrtkovem gostovanju v Trnavi ne bo igrala vloge. "Za vse je najbolje, da že po nekaj dneh igramo naprej, saj tako nimaš časa razmišljati o tem, kaj se je zgodilo," pravi Štriglec. V napadu naj bi že od prve minute začel Joaquim Lupeta, zamenjava za Abassa Issaha, ki je odšel v nemškega bundesligaša Mainz.

Velenjčani so med tednom igrali z Gorico zaostalo tekmo in doživeli četrti poraz sezone. "Malce že zvoni alarm. Predvsem je slaba disciplina v igri. Rudaj je skoraj z istimi igralci pred tremi meseci deloval popolnoma drugače," je povedal trener Rudarja Marijan Pušnik. Velenjčani so v prvih šestih krogih zbrali le štiri točke, kar je najslabši štart Rudarja v sezono v zadnjih 12 letih. Knapi so ob tem prejeli kar 16 golov. Ljubljančani so v prejšnji sezoni obe medsebojni srečanji v Stožicah dobili s 4:0, na stadionu Ob jezeru pa sta se obe tekmi končali z delitvijo točk.

Razigrani vijoličasti napolnili kranjsko mrežo

V Kranju so Mariborčani, ki so četrtič v tej sezoni zabili pet golov, že v sedmi minuti začeli domačo mrežo. Po seriji hitrih podaj je Jasmin Mešanović na robu kazenskega prostora našel Dina Hotića, ki je žogo poslal za hrbet kranjski obrambi. Stekla sta Mešanović in Jan Mlakar, ki jo je potisnil za hrbet Darjana Curanovića. Na drugi strani so tudi gostitelji izigrali gostujočo obrambo. Na približno sedmih metrih od vrat je sam ostal Luka Majcen, ki pa je meril visoko prek gola.

Že v 16. minuti bi Maribor lahko vodil z 2:0, ko je Mitja Viler z leve strani poslal predložek prek vrat. Branilci Triglava so jo le pospremili s pogledom, vendar je Mlakar iz neposredne bližine zadel le vratnico. Ko pa se je vendarle znova zatresla mreža gostiteljev, je tekla 31. minuta. S prostega strela je podal Armin Dervišević, v skoku pa je bil najvišji Blaž Vrhovec, ki je z glavo dosegel svoj prvi zadetek v tej sezoni. Nekaj minut kasneje je Majcen sprožil s 16 metrov, a je z močnim udarcem zadel le stičišče prečke in vratnice.

Silovito so vijoličasti začeli drugi polčas. Po manj kot dveh minutah je prednost povišal Hotić, ki je mojstrsko s 25 metrov žogo poslal v desni zgornji kot Curanovićevih vrat. V 56. minuti se je med strelce vpisal še Luka Zahović, ki je izkoristil natančno podajo Mešanovića v prostor in za hrbet domači obrambi. Mariborski napadalec je žogo poslal prek Curanovića, od vratnice pa se je odbila v gol. Častni zadetek za Triglav je v 70. minuti dosegel rezervist David Tijanić, ki je prvič v tej sezoni zatresel mrežo. Zatem je veselje Vilerju preprečil okvir vrat, Zahović pa je iz bližine končni izid postavil v 91. minuti.

Po sedmem krogu sledi reprezentančno okno. Naslednje prvenstvene tekme bodo 15. septembra.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 7. krog

TRIGLAV - MARIBOR 1:5 (0:2)

1.200; Tijanić 70.; Mlakar 7., Vrhovec 31., Hotić 47., Zahović 56., 91.

Triglav: Curanović, Alić, Kuhar ( 61./D. Kryeziu), Kumer, Bojić ( 52./Tijanić ), Elsner, E. Kryeziu ( 52./Gajić), Mlakar, Majcen, Afoakwa , Udovič.

Maribor: Handanović, Klinar ( 40./Pihler), Ivković, Uskoković, Viler, Vrhovec , Dervišević, Hotić , Mešanović, Mlakar ( 67./Tavares), Zahović .

Sodnik: Dejan Balažič (Ljubljana)

Danes ob 18.05:

GORICA - MURA 0:1 (0:1)

Kozar 9.

Gorica: Sorčan, Curk, Tomiček, Lipušček, Celcer, Kolenc, Grudina, Kotnik, Džuzdanović, Osuji, Filipović.

Mura: Šafarić, Šturm, Peričić, Maruško, Kous, Lorbek, Kozar, Kouter, Bobičanec, Šušnjara, Sirk.

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)

Ob 20.15:

OLIMPIJA - RUDAR

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.



Odigrano v petek:

ALUMINIJ - KRŠKO 1:0 (1:0)

200; Gliha 17.



CELJE - DOMŽALE 0:0

310 gledalcev

RK: Gnezda Čerin 72., Dobrovoljc 80./oba Domžale

Lestvica:

MARIBOR 7 5 2 0 24:4 17 ALUMINIJ 7 4 0 3 14:13 12 GORICA 6 3 2 1 8:8 11 DOMŽALE 7 3 1 3 10:10 10 MURA 6 2 2 2 11:8 8 OLIMPIJA 6 2 2 2 8:8 8 KRŠKO 7 1 4 2 4:6 7 TRIGLAV 7 1 3 3 8:16 6 CELJE 7 0 5 2 8:11 5 RUDAR 6 1 1 4 5:16 4

