Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 25 glasov Ocenite to novico! Maribor na Areni Petrol prvič v spomladanskem delu ni osvojil vseh treh točk. Foto: www.alesfevzer.com Milivoje Novaković je dosegel sedmi zadetek v sezoni. Foto: www.alesfevzer.com Viole so takole proslavile vodilni gol Maribora. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Celje ob koncu celo bližj... VIDEO Gorica v drugem polčasu o... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mariboru "le" točka, zmago Celja z igralcem manj preprečila prečka

Gorica s 3:1 porazila Domžale

18. marec 2017 ob 11:37,

zadnji poseg: 18. marec 2017 ob 22:57

Celje/Nova Gorica/Domžale - MMC RTV SLO/STA

Vrhunec sobotnega dela 25. kroga nogometnega prvenstva je bil večerni štajerski derbi med Celjem in Mariborom. Na Areni Petrol se je končalo z remijem 1:1.

Vijoličasti so povedli v 6. minuti z zadetkom Milivoja Novakovića, potem ko je Dare Vršič prišel do žoge na polovici igrišča, jo povlekel naprej, nato pa na desni strani kazenskega prostora zaposlil Novakovića, ki je z diagonalnim strelom premagal Matica Kotnika.

Gostje so bili nevarni tudi v 32. minuti, po protinapadu in podaji Damjana Boharja z leve strani je z glavo poskusil Aleks Pihler, Kotnik pa je izvrstno posredoval in žogo odbil v kot. Osem minut pozneje je na drugi strani do strela z roba kazenskega prostora prišel Goran Cvijanović, izkazal pa se je Jasmin Handanović.

Tik pred koncem prvega polčasa je izenačil Dalibor Volaš. Tadej Vidmajer je podal v kazenski prostor, Nino Pungaršek je najprej z glavo usmeril žogo v prečko, nato je Rudi Požeg Vancaš prav tako z glavo spravil žogo do Volaša, ta pa jo je iz bližine poslal v mrežo.

V uvodu drugega polčasa je prvi resneje zagrozil Damjan Bohar, njegov poskus pa je spet sijajno obranil Kotnik. Od 54. minute je Maribor igral z igralcem več, saj je bil po prekršku nad Aleksandrom Rajčevićem in drugem rumenem kartonu izključen Tomislav Barišić. Kotnik se je znova izkazal, ko je Blaž Vrhovec sprožil z 18 metrov, nato pa še v 69. minuti po strelu Vršiča.

Toda v 83. minuti so bili Celjani celo bližje zmagovitemu zadetku, saj je rezervist Jucie Lupeta z močnim strelom od daleč zadel prečko. Obe ekipi spomladi še nista izgubili.

Maribor ima na vrhu lestvice s tekmo več deset točk prednosti pred Olimpijo, ki je porazno začela spomladanski del lige in na treh tekmah ni osvojila niti točke. Težko delo jo čaka tudi v nedeljo, ko bo ob 16.55 gostila Koper.

Karton Halilovića prelomni trenutek v Novi Gorici

Na uvodni tekmi kroga je Gorica s 3:1 premagala Domžale. Gostje so bili precej konkretnejši v prvem polčasu, v drugem pa padli v igri in ostali še brez izključenega Denisa Halilovića, ki je v 63. minuti prejel drugi rumeni karton.

V 9. minuti je Alen Ožbolt iz bližine desnega roba kazenskega prostora žogo poslal malo čez gol, Zeni Husmani je v 20. minuti z več kot 20 metrov meril le malce premalo natančno, poskusa Jana Repasa in Žana Majerja od daleč pa je ustavil Grega Sorčan. Ta pa je moral po žogo v svojo mrežo v 42. minuti, ko je po Majerjevi podaji iz kota z leve strani Halilović s sredine kazenskega prostora žogo z glavo preusmeril v malo mrežico ob drugi vratnici.

V drugem polčasu so pritisnili tudi Novogoričani in v 58. minuti izenačili. Po podaji Bedeja Amarachija Osuija z leve strani je z glavo zadel od domžalskih branilcev pozabljeni Andrija Filipović. Pet minut pozneje se je tekma še bolj nagnila na stran gostiteljev. Halilović je namreč v kazenskem prostoru spotaknil prodirajočega Filipovića in dobil drugi rumeni karton, Miran Burgić pa je z 11-metrovke Gorico popeljal v vodstvo. V 71. minuti je končni izid postavil Jaka Kolenc. Najprej je z desne strani na vrh kazenskega prostora podal Filipović, Burgić pa je z glavo nato žogo podaljšal do strelca, ki je "iz prve" matiral Dejana Milića. Ta je ob koncu ustavil še poskusa Filipovića in Alena Jogana.

Krško z 0:2 boljše od Radomelj

Radomljani so na obeh jesenskih medsebojnih dvobojih s Krčani iztržili po točko, tokrat pa so ostali brez. Krško je kljub odsotnosti Filipa Dangubića z boljšo igro v drugem polčasu prišlo do dveh zadetkov in v Domžalah zmagalo z 0:2.

Gostitelji so na začetku tekme ob kar nekaj priložnostih dvakrat zatresli okvir vrat, po enkrat vratnico (Leo Ejup v 2. minuti) in prečko (Robi Jakovljevič v 5. minuti), blizu zadetka pa je bil tudi Kristijan Šipek, čigar strel z glavo iz bližine je Marko Zalokar lepo obranil.

V 49. minuti je po dolgi podaji v kazenski prostor Jan Gorenc žogo z glavo oddal do Tončija Mujana, ta pa je s prvim strelom gostov v okvir vrat z desetih metrov matiral nemočnega Vjekoslava Andrića. V 57. minuti je Nikola Gatarić zadel vratnico, uspešnejši pa je bil v 93. minuti, ko je po protinapadu postavil končni izid.

Prva liga Telekom Slovenije, 25. krog

GORICA - DOMŽALE 3:1 (0:1)

500; Filipović 58., Burgić 64./11-m, Kolenc 71.; Halilović 42.

RK: Halilović 63.

Gorica: Sorčan, Gregorič, Kavčič, Jogan, Škarabot, Kolenc, Grudina , Žigon ( 90./Marinič), Osuji, Filipović ( 82./Nagode), Burgić ( 89./Edafe).

Domžale: Milić, Širok, Blažič , Halilović , Balkovec ( 74./Elsner), Husmani, Vetrih , Repas, Majer , Matjašič ( 62./Volarič), Ožbolt ( 67./Firer).

Sodnik: Slavko Vinčić (Maribor)



KALCER RADOMLJE - KRŠKO 0:2 (0:0)

400; Mujan 49., Gatarić 93.



Kalcer Radomlje: Andrić, Marinšek ( 53./Jazbec), Ejup, Karamatić , Kramarić , Cerar, Balić, Jakovljević ( 63./Nunić), Predragović ( 53./Jugovar), Krcić, Šipek.

Krško: Zalokar, Šturm , Gorenc, Dušak ( 60./Pavić), Pušaver, Sadiković , Kovačić ( 57./Kramarič ), Mujan, Škrbić, Gatarić, Mensah ( 81./Haljeta).

Sodnik: Alen Borošak (Spodnji Duplek)



CELJE - MARIBOR 1:1 (1:1)

3.500; Volaš 45.; Novaković 6.

RK: Barišić 54./Celje

Celje: Kotnik, Barišić , Džinić, Hadžić, Vidmajer , Cvek, Pungaršek ( 76./Klemenčič), Pišek, Požeg Vancaš ( 90./Podlogar), Cvijanović, Volaš ( 79./Lupeta).

Maribor: Handanović, Palčič ( 84./Bajde ), Rajčević, Defendi, Viler, Pihler , Vrhovec ( 69./Tavares), Bohar ( 71./Hotić), Vršič, Novaković, Zahović.

Sodnik: Damir Skomina (Koper)



Nedelja ob 15.00:

ALUMINIJ - RUDAR



Ob 16.55:

OLIMPIJA - KOPER

Lestvica:

MARIBOR 25 17 5 3 52:19 56 OLIMPIJA 24 14 4 6 36:21 46 DOMŽALE 25 13 4 8 48:27 43 GORICA 25 10 7 8 34:31 37 CELJE 25 10 5 10 31:29 35 LUKA KOPER 24 9 7 8 26:28 34 RUDAR 24 7 8 9 33:34 29 KRŠKO 25 5 11 9 26:37 26 ALUMINIJ 24 5 7 12 20:38 22 KALCER RADOMLJE 25 1 6 18 17:59 9

M. R.