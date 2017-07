Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marija Šarapova

27. julij 2017 ob 07:00

Stanford - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Nisem takšna, da se ne bi menila za kritike. Zavedam se, kaj so o meni rekle nekatere kolegice in kako kritične so bile. Mislim, da se teh stvari nikoli ne bo dalo popolnoma ignorirati.

Hkrati sem vedno poskušala biti korektna do kritikov in nikoli jim nisem želela odgovarjati na podoben način, to je bilo zame vselej pomembno. Vedno sem se želela plemenito soočiti s kritiki.

Zadnji dve leti sta bili psihično zelo naporni zame, težji, kot sem pričakovala. Vendar moja strast do tenisa nikoli ni omajala, v zadnjem času se je le še povečala.

Teniška igralka Marija Šarapova se pripravlja na svoj prvi nastop po poškodbi stegenske mišice maja v Rimu. Sezono na trdi podlagi bo začela na turnirju v Stanfordu v ZDA, sledil bo še Toronto. 30-letna Rusinja, ki so jo lani suspendirali zaradi jemanja zdravila meldonium, se je aprila po 15-mesečni kazni s povabilom organizatorjev na WTA-turnejo vrnila na turnirju v Stuttgartu, nato pa je igrala še v Madridu. Sezono na travi je zaradi poškodbe izpustila. Vseskozi jo spremljajo kritike, ker je po vrnitvi igrala s povabilom organizatorjev.

Vir: spletna stran The Players' Tribune

M. R.