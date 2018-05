Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marijan Pušnik Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Marijan Pušnik

8. maj 2018 ob 07:00

Velenje - MMC RTV SLO

Deset mesecev smo bili na pravi poti, potem pa smo v dobrih dveh tednih postali kot krava, ki je razlila vse, kar smo prej namolzli.

Resda smo se celo leto ubadali z denarnimi težavami, zdaj je to rešeno, resda nam poškodbe in kazni enajsterico oklestijo bolj kot komu drugemu. Toda padli smo, to je problem. Fantje so vmes nehali verjeti vase, od tod začetniške napake, od tod povsem nepričakovana poraza z Ankaranom.

Ni še konec. S Celjem in Gorico, tekmecema za četrto mesto, še igramo. Resda ni več vse odvisno od nas samih. A fantje so mladi, mislim, da še lahko iztisnejo nekaj iz sebe, celo še kaj dodajo. Če ne bo šlo, bom najbolj razočaran jaz.

Trener nogometašev Rudarja Marijan Pušnik po četrtem zaporednem porazu v Prvi ligi TS (Domžale, Ankaran Hrvatini, Maribor, Krško). V sredo ob 20.00 bodo Velenjčani gostili Olimpijo. "Nekaj zelo slabih tekem z Olimpijo smo odigrali. Upam, da tokrat presenetimo," pravi Pušnik.

Vir: Večer

M. R.