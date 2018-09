Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 17 glasov Ocenite to novico! Marinko Galič je bil najboljši primer, ko je igralec iz slovenskega prvenstva igral ključno vlogo pri trdni obrambi Katančeve izbrane vrste, ki sta jo odlikovala borbenost in nepopustljivost. Na sliki z razbitim licem s tekme Eura 2000 proti Jugoslaviji v Charleroiju (3:3). Foto: EPA Dodaj v

Marinko Galič

"Dokler ne bo krvavih kolen in kake razbite glave, lahko samo sanjamo ..."

10. september 2018 ob 13:44

Maribor - MMC RTV SLO

O čem zdaj razmišljam?

O tem, da sem izgubil dve uri z gledanjem grozljivke, ki je že na splošno ne maram. Toda ne vem, kaj mi je bilo, da sem se ulegel na kavč in gledal "Smrt nogometa 2. del."

Mislim, da je zdaj vsakršna dodatna beseda popolnoma odveč. Najprej umiranje na obroke, zdaj pa dokončna smrt. Ok, treh glavnih igralcev ni, toda žalostno je, če mislimo, da bi oni bistveno spremenili to žalostno in nezainteresirano skupino ljudi, ki za nekaj dni odidejo iz svojega okolja, pridejo v drugo, kjer je že samo razpoloženje med ljudmi zaradi vrlih in bistrih politikov na dnu, zdaj pa je že pod zemljo. Dokler ne bo po tekmi krvavih kolen in kake razbite glave, lahko samo sanjamo lepše dni. Ah, brez veze je sploh kar koli pisati.

Slikovit in ogorčen komentar na Facebooku nekdanjega dolgoletnega branilca slovenske nogometne reprezentance Marinka Galiča po ogledu in porazu Slovenije na Cipru (1:2). Galič je za Slovenijo med letoma 1994 in 2002 odigral 66 tekem ter je bil udeleženec Eura 2000 (odigral vse tri tekme) in svetovnega prvenstva 2002 v Južni Koreji, kjer je zaigral na zgodovinski uvodni tekmi s Španijo (1:3). Zdaj 48-letni v Kopru rojeni, a v Mariboru domujoči vodja lastnega športnega centra zgroženo gleda in opisuje svoje naslednike v izbrani vrsti članske moške reprezentance Slovenije.

Vir: Facebook

To. G.