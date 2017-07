Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marino Kegl se je po porazu v polfinalu olimpijskih iger gluhih zelo jezil na sodnika. Foto: Spletna TV Sorodne novice Kegl se je boril s hudo vročino in pristranskim sodnikom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marino Kegl

26. julij 2017 ob 14:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Športniki za svoje uspehe trdo treniramo leta in leta, potem pa se od nekod vzame sodnik, ki je na pol prebral ITF-pravilnik.

Kar tukaj na prizorišču se je na hitro izobrazil - videl sem, ko so imeli vaje pred začetkom - in nam športnikom kroji usodo. To pa več ni šport.

Na 23. olimpijskih igrah gluhih je slovenski teniški igralec Marino Kegl v polfinalu izgubil z Ekvadorcem Andreasom Vazquezom in bil zelo jezen na sodnika, ki po njegovem mnenju ni bil dorasel svoji nalogi.