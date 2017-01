Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Marit Björgen očitno tempira formo za svetovno prvenstvo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Marit Björgen po odmoru takoj na vrh

Zelo dober nastop Alenke Čebašek

21. januar 2017 ob 12:35

Ulricehamn - MMC RTV SLO

Marit Björgen se je po letu dni vrnila v svetovni pokal in se takoj povzpela na najvišjo stopničko, v Ulricehamnu je bila najboljša na 10 kilometrov.

Preizkušnjo v prostem koraku je na drugem mestu končala Finka Krista Parmakoski (+10,7), oder za zmagovalke pa je za las ujela še domačinka Charlotte Kalla (+24,9). Švedinja je za 0,8 sekunde prehitela Norvežanko Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Dobro je nastopila Alenka Čebašek (+1:12,1), ki je osvojila 18. mesto. Za deseto mesto ji je zmanjkalo le 16 sekund. Druga Slovenka Lea Einfalt (+1:58,4) je bila 38.

Ob 14.00 bodo na 15 kilometrov v isti tehniki nastopili še moški.

10 km prosto (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 23:46,3 2. K. PARMAKOSKI FIN +10,7 3. C. KALLA ŠVE 24,9 4. A.-U. JACOBSEN NOR 25,7 5. R. HAGA NOR 32,3 6. H. WENG NOR 34,0 7. J. DIGGINS ZDA 34,9 8. H. FALK ŠVE 36,4 9. I. F. ÖSTBERG NOR 44,8 10. S. RINGWALD NEM 56,6 ... 18. A. ČEBAŠEK SLO 1:12,2 38. L. EINFALT SLO 1:58,4 Ženske (19/32): 1. H. WENG NOR 1.391 2. K. PARMAKOSKI FIN 1.112 3. I. F. ÖSTBERG NOR 1.072 4. S. NILSSON ŠVE 845 5. J. DIGGINS ZDA 730 44. V. FABJAN SLO 75 45. A. LAMPIČ SLO 74 60. A. ČEBAŠEK SLO 37 66. K. VIŠNAR SLO 30 93. E. UREVC SLO 1

S. J.