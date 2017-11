Björgnova že v šampionskem ritmu; kombinatorec Vrhovnik 26.

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik je na uvodnih dveh tekmah v Ruki osvojil 26. in 27. mesto. Foto: www.alesfevzer.com Johannes Klaebo je zmagal drugič v dveh dneh, potem ko je bil v petek najhitrejši na šprinterski tekmi. Foto: Reuters Sorodne novice Katja Višnar po odličnih kvalifikacijah izpadla v četrtfinalu Šprint ostaja paradna disciplina Vesne Fabjan Dodaj v

25. november 2017 ob 15:03,

zadnji poseg: 25. november 2017 ob 16:35

Ruka - MMC RTV SLO, STA

Marit Björgen je zmagovito začela tudi sezono 2017/18. V Ruki si je na 10-kilometrski tekmi v klasičnem slogu priborila že 111. zmago v karieri.

Švedinja Charlotte Kalla je zaostala za 17 sekund, druga Norvežanka Ingvild Flugstad pa še osem desetink več.

Slovenke so se uvrstile v drugo polovico nastopajočih. Še najboljša je bila Anamarija Lampič na 47. mestu, Alenka Čebašek je bila 61., Lea Einfalt 80., Eva Urevc in Nika Razinger pa sta osvojili zadnji dve mesti – 88. in 89.

Björgnova je s 111 zmagami rekorderka v vseh smučarskih disciplinah. Svojevrsten svetovni rekord je na tekmi postavila tudi Nemka Steffi Böhler, ki je v svetovnem pokalu nastopila že na 322. tekmi, osvojila je 26. mesto, in je zdaj rekorderka po številu nastopov. Pred tem si je s 321 nastopi prvo mesto delila z Italijanom Giorgiem di Cento.

Miha Šimenc 105.

Pri moških je bil na 15 km najboljši 21-letni Norvežan Johannes Klaebo, ki je petkovi zmagi v sprintu dodal še uspeh na distanci. Njegov reprezentančni kolega Didrik Tönseth je zaostal 15,3 sekunde, Finec Iivo Niskanen pa 17,7. Slovenci so bili nekonkurenčni. Miha Šimenc je osvojil 105. mesto, Janez Lampič pa 113. med 114 uvrščenimi tekmovalci. Miha Dolar je odstopil. V nedeljo bosta v Ruki na sporedu zasledovalni tekmi.

Vid Vrhovnik do točk

Boljše kot tekači se je odrezal nordijski kombinatorec Vid Vrhovnik, ki je petkovemu 26. mestu dodal še 27. Po skokih je bil 25. Marjan Jelenko je zasedel 38. mesto. Zmagal je Japonec Akito Watabe pred Fincem Eerom Hirvonenom in Nemcem Johannesom Rydzekom. "Tekma je bila odlična bolj kot ne samo na tekaškem delu. Skakalni del ni bil ravno odličen, to moram še popraviti, a sem vesel rezultata. Ne vem točno, kaj je šlo narobe pri skoku, enostavno nisem pokazal vsega. Moral se bom bolj zbrati in skočiti sproščeno, pa bo šlo. Da se borim za vsako mesto, si rečem, da morda bo pa tekmec mogoče enkrat prvi, jaz pa drugi in ga bom moral 'stisniti' in zato ga že zdaj, če ga lahko," je dejal Vrhovnik.

10 km klasično (Ž): 1. M. BJÖRGEN NOR 25:07,6 2. C. KALLA ŠVE +17,0 3. I. F. ÖSTBERG NOR 17,8 4. H. WENG NOR 34,0 5. T. STADLOBER AVT 36,4 6. R. HAGA NOR 38,2 ... 47. A. LAMPIČ SLO 2:14,0 61. A. ČEBAŠEK SLO 2:34,2 80. L. EINFALT SLO 3:32,2 87. E. UREVC SLO 4:27,8 88. N. RAZINGER SLO 5:08,4 15 km klasično (M): 1. J.-H. KLAEBO NOR 33:38,8 2. D. TOENSETH NOR 15,3 3. I. NISKANEN FIN 17,7 4. A. BOLŠUNOV RUS 19,9 5. A. POLTORANIN KAZ 25,6 6. J. BELOV RUS 26,5 ... 105. M. ŠIMENC SLO 4:51,4 113. J. LAMPIČ SLO 6:19,8 Miha Dolar je odstopil. Ženske (2/31): 1. S. NILSSON ŠVE 80 2. C. KALLA ŠVE 68 3. J. BELORUKOVA RUS 61 4. N. NEPRIJAJEVA RUS 60 5. S. BJORNSEN ZDA 54 Moški (2/31): 1. J.-H. KLAEBO NOR 100 2. P. GOLBERG NOR 70 3. A. BOLŠUNOV RUS 70 4. C. HALFVARSSON ŠVE 69 5. I. NISKANEN FIN 63

