Marko Bezjak: Naredili bomo vse, da se prebijemo v polfinale

Vsi v pričakovanju Nemčije

22. januar 2017 ob 09:06

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Slovenski rokometaši so se po slabši igri proti Španiji le sestavili in v osmini finala svetovnega prvenstva zelo prepričljivo izločili Rusijo.

V četrtfinalu jih čaka zmagovalec drevišnjega obračuna med Nemčijo in Katarjem. Izraziti favoriti so Nemci, ki so v svoji skupini dobili vseh pet tekem, razliko v zadetkih so imeli kar +52. Slovenija na največjih turnirjih Nemčije ni nikoli premagala, le enkrat je izvlekla remi.

Vujović: Temeljito se bomo pripravili

"Veseli me, da po zmagi nad Rusijo v naši garderobi ni bilo opaziti prav nobene evforije. Tekmo smo dobili, prebili smo se med osem najboljših reprezentanc na svetu, kar smo si tudi zaslužili s svojo kakovostjo. Po visokem porazu s Španci nismo veliko jokali, na naslednjo tekmo se bomo temeljito pripravili. Z naše strani bi bilo prav neumno, če bi se zadovoljili z uvrstitvijo v četrtfinale," razmišlja selektor Veselin Vujović.

S kritiki se ne obremenjuje

Prvi mož strokovnega tabora se zaveda, da bo naslednja ovira bržkone črno-zlata: "V torek se bomo zagotovo srečali z našimi starimi znanci iz Nemčije, ki jih že dolgo nismo premagali. Morebitna zmaga nad njimi bi bila izjemno lepa nagrada za ves trud, ki smo ga vložili v preteklem obdobju, šele po preboju v polfinale bi lahko rekli, da smo naredili velik izid. Preboj med osem je pričakovan, a se zavedam, da se bodo vedno našli kritiki in v mojem delu iskali malenkostne napake. S temi zadevami se ne obremenjujem, v Slovenijo nisem prišel z namenom, da dosmrtno ostanem na selektorskem položaju. Če si svojega položaja ne bom zaslužil, potem bom prvi predlagal svojo razrešitev."

Marguč: Osnovni cilj smo izpolnili

Slovenski rokometaši so se po zmagi nad Rusi znebili velikega bremena, prav vsi pa so prepričani, da jih v četrtfinalu čakajo Nemci. "Menim, da smo v vzponu. Na tekmi z Rusijo, predvsem to velja za našo predstavo v drugem polčasu, smo dokazali, da smo prava in močna ekipa in ne vidim razlogov, da ne bi premagali še Nemcev," je optimističen krožni napadalec Matej Gaber. Medtem je krilni igralec Gašper Marguč dodal: "Osnovni cilj smo izpolnili, a četrtfinalna tekma je le ena tekma, na njej se lahko zgodi marsikaj. Morda pa je prišel čas, da na velikem tekmovanju pade tudi Nemčija."

Bezjak: Nemci nam ne ležijo, a ...

Eno najbolj odločilnih vlog za zmago nad Rusi je imel Marko Bezjak. Ideolog nemškega Magdeburga je v drugem polčasu sijajno povezal slovensko igro, tudi Ormožan v četrtfinalu pričakuje Nemčijo. "Nemci nam ne ležijo, niti sam ne vem, kdaj smo jih nazadnje premagali. Na vsaki tekmi so priložnosti in mi gremo v četrtfinale po zmago. Le zakaj bi se morali zadovoljiti z uvrstitvijo med osem, naredili bomo vse, da se prebijemo v polfinale," je dejal Bezjak.

VIDEO Slovenski rokometaši med osem na svetu

VIDEO Analiza tekme Slovenija – Rusija

VIDEO Cingesar in Kavtičnik po zmagi nad Rusijo

S. J.