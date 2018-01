Martić zamenjal kapetana, Begić tik pred vrnitvijo k Olimpiji

V kapetanski vlogi Lorbek zamenjal Hrovata

11. januar 2018 ob 16:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zoran Martić se je predstavil kot novi trener košarkarjev Petrola Olimpije. Zmaje je že popeljal do zmage nad Bayreuthom, kapetan je zdaj Domen Lorbek, v Ljubljano pa se vrača Mirza Begić.

"Treba je bilo nekaj narediti. Z nekdanjim trenerjem smo skušali potegniti nekaj takih potez, a nam ni uspelo narediti nekega voljnega momenta. Mislim, da je bil dejansko problem nekakšna zasičenost, ki se da premagati na pravi način, a nam tega ni uspelo narediti. Zato smo se odločili za to potezo. Z Gašperjem Okornom so se sporazumno razšli v prijateljskih odnosih. Do njega sem bil več kot korekten. Imel je vso mojo podporo in držal sem obljubo, ko sem rekel, da ima do novega leta mir in da bomo zatem šteli žive in mrtve. Tako je bilo. Z vso odgovornostjo lahko rečem, da mu nisem metal polen pod noge in tudi glede očitkov lahko rečem, da smo storili, kar je najboljše za klub," je novinarsko konferenco ob Martićevi predstavitvi odprl direktor kluba Roman Lisac.

O novem trenerju je pristavil: "Ne smemo pozabiti, da je bil evropski prvak in podprvak v mlajših selekcijah, zamenjal je številne ekipe in tudi bil v Olimpiji, a je bil spregledan, da ni dobil priložnosti za mesto glavnega trenerja. Ne vem, zakaj. Mislim, da si zasluži priložnost, ker je marsikdo na neki tak način zašel v Olimpijo, pa ni sodil sem oziroma bi Zoran veliko bolj sodil na trenersko mesto Olimpije kot kdo drug. Zdaj je tu, njegova naloga pa je, da pokaže, iz kakšnega testa je."

Martić: Olimpija neki vrh v Sloveniji

Zatem je besedo dobil Martić, ki je v uvodu dejal: "Veseli me, da sem tu. Zahvalil bi se upravi, direktorju in predsedniku za priložnost, ki sem jo z veseljem sprejel. Roman me je za novo leto poklical in povedal, da obstaja ta možnost, nato pa sva se hitro dogovorila. Če si košarkarski trener ali igralec v Sloveniji, je zagotovo ob reprezentanci neki vrh Olimpija. Do zdaj v tej vlogi priložnosti še nisem imel. Absolutno je to zame velik izziv, ki ga bom skušal zgrabiti z obema rokama in maksimalno izkoristiti."

"Malce je specifična situacija zame in za ekipo. Spoznavam šele napadalne sheme, principe in filozofijo, ki jo je imel strokovni štab do zdaj. Preprosto ni časa, da bi veliko menjavali, saj je urnik natrpan. Veliko ne moremo spreminjati in bi bilo tudi nesmiselno. Kar pa je bilo mogoče, pa smo že na teh treningih, ki smo jih imeli, in na tekmi. Igralcem sem na začetku povedal, kaj od njih pričakujem. Dokler bom jaz trener, pričakujem maksimalno profesionalnost, večjo disciplino v igri in odgovornejšo igro. Kar se igre tiče, sem v začetni fazi dal poudarke na boljšo obrambo in učinkovitejši skok, saj se mi zdita to dve slabosti ekipe v letošnji sezoni," je 52-letni strokovnjak dodal glede ekipe.

V moštvu je naredil že prve spremembe. Gregor Hrovat, ki je lani med sezono v vlogi kapetana zamenjal Mirka Mulalića, je kapetanski trak predal Domnu Lorbku: "Z Gregorjem sva opravila daljši razgovor in povedal sem mu, da mi je bilo zelo všeč, kako je igral v lanski sezoni. Prepričan sem bil, da bo dobil priložnost v reprezentanci in sem bil kar presenečen, da ga ni bilo na evropskem prvenstvu, saj mislim, da si je z lanskimi predstavami to zaslužil. Letos teh iger ni ponovil. To sem mu tudi rekel. Povedal sem mu, kaj mi ni všeč v njegovi igri, da se ukvarja z določenimi stvarmi, ki preprosto niso njegov posel. Rekel sem mu, da želim, da se obnaša, igra in ima tako odnos kot lani. Želel sem ga na neki način tudi razbremeniti, da ne razmišlja o kapetanski vlogi, ampak se posveti svoji igri. Če dela to, kar je sposoben, je dober. V Nemčiji je to tudi pokazal. Če bo igral na ta način, bova odlično sodelovala in bom zelo zadovoljen. Domen je pa v tej ekipi najizkušenejši, najstarejši in najbolj zrel. Je edini, ki je za Olimpijo igral še v evroligaških časih in ta ekipa je v tej vlogi potrebovala nekoga takega."

V Ljubljani čakajo na papirje iz Irana

Martić, ki je s klubom pogodbo sklenil do konca sezone z možnostjo podaljšanja za naprej, sicer ni zahteval novih okrepitev, a bo že v naslednjem tednu član Olimpije postal izkušeni center Mirza Begić, ki je pred kratkim zapustil Iran. Obe strani si želita skleniti sodelovanje, za zdaj se le še dogovarjata o dolžini pogodbe, hkrati pa čakajo še papirje iz Irana. 32-letni in 216 centimetrov visoki nekdanji reprezentant bo velika okrepitev pod obročem, ki bo pripomogel k boljši obrambi in skoku Olimpije. "Predvsem nam bo v veliko pomoč v Ligi ABA, kjer so ekipe z ekstremno visokimi igralci, česar pa v bistvu mi nimamo. V vsakem primeru je to dobrodošla okrepitev," je Begićev prihod komentiral Martić. Ni pa rečeno, da je s tem kadrovanje končano, saj je mogoč prihod še kakšnega izkušenega slovenskega košarkarja.

V natrpanem urniku je pred novim letom Olimpija padla v rezultatsko krizo. Tako v Ligi ABA kot v Ligi prvakov zaseda predzadnje mesto, tudi v državnem prvenstvu pa je nanizala nekaj nenadejanih porazov. Glavna cilja ostajata domači lovoriki, v jadranskem tekmovanju pa so pred sezono govorili o preboju v zgornjo polovico. "Cilje je postavila uprava. Prioritete so slovensko prvenstvo in pokal ter Liga ABA. Tudi Lige prvakov ne moremo jemati z levo roko. Ne morem priti v garderobo in reči, da nočem teh tekem zmagati, saj me tudi v drugih tekmovanjih tako ne bi jemali resno. Sem pa povedal, da bomo te tekme na neki način uporabili kot treninge, saj preprosto nimam možnosti trenirati določenih zadev in jih spreminjati ali popravljati. Tako je bilo že na tej tekmi v Nemčiji. Glede na razpored si preprosto ne moremo privoščiti, da bi igrali s šestimi ali sedmimi igralci. Vsi, ki jih imamo na razpolago, bodo v Ligi prvakov igrali," je dejal Martić, ki je v karieri vodil številne klube, pri Olimpiji pa je že deloval v mlajših selekcijah in kot pomočnik Jureta Zdovca. Uspešen je bil na klopi slovenske reprezentance mlajših članov, s katero je postal leta 2000 evropski prvak.

Ob tem se je dotaknil tudi napornega ritma, ko Olimpija vsak teden igra tri ali celo štiri tekme: "Jaz ga nisem naredil, tisti, ki pa o tem odločajo, pa verjetno vedo, zakaj je tak, a mislim, da veliko smisla nima. Se ne bi preveč spuščal v to, saj nimam vpliva. To sem tudi povedal igralcem. O razporedu treh ali štirih tekem na teden ne bomo govorili. Tega ne morem spremeniti in to ni v mojih rokah. So neka dejstva, ki sem jih sprejel, ko sem prevzel to funkcijo." Je bil pa o tem zgovornejši direktor Olimpije Lisac.

Tilen Jamnik