Gareth Southgate uživa izjemno zaupanje javnosti v Angliji, zato ni čudno, da angleška zveza pripravlja povišico in podaljšanje pogodbe. Trije levi so bili druga najmlajša reprezentanca svetovnega prvenstva, v zadnjih letih pa mlajše reprezentance redno osvajajo naslove, kar napoveduje, da bodo Angleži v prihodnje resni pretendenti za naslove. Foto: Reuters

Martin Glenn

O povišici za selektorja Anglije Southgata

2. avgust 2018 ob 11:34

London - MMC RTV SLO, STA

S klubi iz Premier lige se ne bomo mogli primerjati, ko bo šlo za ponudbe glede višine plač. Vedno se postavlja vprašanje, kje je meja. Rad bi, da so naši strokovnjaki primerno plačani, a po drugi strani smo vendarle državna zveza. Nismo Manchester United.

Radi bi ga zadržali tudi po letu 2020. Mislim, da smo na obeh straneh pripravljeni na nadaljevanje sodelovanja. V tem trenutku pa se o njegovi pogodbi še nismo pogovarjali, saj je selektor zdaj na dopustu.

Uvrstitev Anglije v polfinale svetovnega prvenstva v nogometu je tako navdušila angleško nogometno zvezo (FA), da nameravajo selektorju Garethu Southgatu ponuditi milijonsko povišek plače, poročajo otoški mediji. Southgate je selektorsko mesto Anglije prevzel novembra 2016, jo popeljal na SP 2018 v Rusiji ter tam prišel do polfinala, pozneje pa končal na 4. mestu po porazu z Belgijo z 0:2 v dvoboju za tretje mesto. Southgate je do zdaj prejemal letno 1,9 milijona evrov, po novem pa naj bi mu ponudili vsaj toliko kot predhodniku Samu Allardycju (3,4 milijona evrov letno). Ob povišku bi pogodbo podaljšali vse do SP-ja 2022 v Katarju.

Toni Gruden