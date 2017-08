Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Martin Milec bo spet oblekel vijoličasti dres. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Martin Milec spet v "domači vijoličasti postelji"

Eno Ligo prvakov zamudil. Upa, da druge ne bo.

6. avgust 2017 ob 12:41

Maribor - MMC RTV SLO

Martin Milec se je vrnil v NK Maribor, klub, za katerega je odigral že 123 tekem. Popoldanske tekme z Ankaranom 25-letni Milec še ne bo odigral.

"Presrečen sem. Občutek bi lahko primerjal s tem, da greš za 14 dni na morje. Je lepo, vse je super. Ko pa prideš nazaj v svoj dom, v svojo posteljo, pa je nekaj popolnoma drugega. Zdaj sem tri leta starejši, lasje so daljši in drugačni. Postal sem oče, drugače pa se nisem spremenil. Še vedno lahko obljubim, da se bom boril na vsaki tekmi, dal vse za ta grb in toti naš Maribor. Eno Ligo prvakov sem zamudil. Upam, da naslednje ne bom," je za spletno stran mariborskega kluba povedal bočni branilec, ki je poleti 2014 odšel k Standard Liegu, nazadnje pa je igral na Nizozemskem - pri Rodi.

Športni direktor Zlatko Zahovič je prepričan, da bo Milec še kamenček več v mozaiku, imenovanem Liga prvakov. "Hoteli smo se okrepiti, dobiti še nekaj kakovostnega. Ne le za play-off, ampak tudi za prvenstvo, saj nas čaka dolga jesen, ne glede na to, v katerem tekmovanju bomo igrali. Odločili smo se za Martina, ki je vsem nam dobro znan. Igral je na višjem ligaškem nivoju in prišel nazaj z velikim motivom, željo po dokazovanju. Da bi z našim klubom dosegel tisto, kar mu manjka. To je Liga prvakov."

Na današnji tekmi 4. kroga Prve lige med Ankaran Hrvatini in Mariborom (v Dravogradu) bo Milec le na tribunah, v ponedeljek pa bo seveda že na treningu vijoličastih.

T. O.