Martina Ratej v Zagrebu tik pod zmagovalnim odrom

Robert Renner šesti, Veronika Domjan sedma

29. avgust 2017 ob 22:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Metalka kopja Martina Ratej je na 67. atletskem memorialu Borisa Hanžekovića v Zagrebu z metom 61,74 m zasedla četrto mesto.

Zmagala je Elisabeth Gleasdle iz Kanade, ki je s 63,40 m ugnala domačinko in olimpijsko zmagovalko Saro Kolak (61,86 m). Tretja je bila aktualna evropska prvakinja Belorusinja Tatjana Haladovič (61,74 m), ki je imela enako največjo daljavo kot Ratejeva, vendar je imela Belorusinja boljši drugi izid in je prehitela slovensko rekorderko.

Martina Ratej: Končni izid ni slab

"Zadovoljna sem s tekmo, zadnjo pomembno v sezoni. Serije sem imela odlične, končni izid tudi ni slab, na četrtem mestu sem za nekaj centimetrov zaostala za Kolakovo. Zdaj bo na vrsti premor, pred tem pa me drugi septembrski konec tedna čaka še finale atletskega pokala Slovenije v Novi Gorici, kjer pa ne pričakujem nič posebnega," je povedala Ratejeva. Začela je dokaj slabo, s 56,01 m, nato pa nadaljevala s svojo največjo daljavo, 61,74 m, ter končala s 60,38 in 59,12 m, v četrti in šesti seriji pa je imela neveljavna poskusa.

Veronika Domjan sedma

V metu diska je hrvaška olimpijska zmagovalka in svetovna prvakinja Sandra Perković dosegla drugi izid sezone na svetu (70,83 m) in zaostala le za svojim junijskim dosežkom (71,41 m), Slovenka Veronika Domjan (54,58 m) pa je za več kot pet metrov zaostala za šestouvrščeno.

Robert Renner preskočil le 5,30 m

V skoku s palico je najvišjo višino zmogel prvi na nedavnem SP-ju v Londonu Sam Kendricks iz ZDA (5,60 m), Slovenec Robert Renner (5,30 m) pa je preskočil le začetno višino in je letvico na 5,40 m nato trikrat podrl. Na koncu je bil šesti.

Na 100 m zmaga Blaka

Z rekordom mitinga je na 400 m zmagal Američan Gil Roberts (44,94), Bocvanec Isaac Makwala pa ni upravičil vloge favorita in je bil drugi s 45,29. Na 100 m je z 10,05 prvi v cilj prišel Jamajčan Yohan Blake, dvakrat srebrn na OI 2012 in nekdanji svetovni prvak na 100 m (2011). Turek Ramil Guliyev, presenetljivi svetovni prvak na 200 m v Londonu, je bil šele peti (10,36).

Miting, na katerem je bilo 10 aktualnih in devet nekdanjih olimpijskih in svetovnih prvakov, se je tekmovalno začel že v ponedeljek zvečer, ko je v središču hrvaške prestolnice svetovni prvak v suvanju krogle, Novozelandec Tomas Walsh, zmagal tretjič na tem memorialu in drugič v nizu; z 21,50 m je ugnal Avstralca Damiena Birkinheada (21,35 m) in Poljaka Michala Haratyka (21,34 m).

A. V.