Martina Ratej zlahka presegla kvalifikacijsko normo

Zvečer bo nastopila Anita Horvat

8. avgust 2018 ob 18:04,

zadnji poseg: 9. avgust 2018 ob 14:09

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Danes na evropskem prvenstvu v Berlinu nastopa polovica od desetih slovenskih atletov. Martina Ratej je v metu kopja dosegla kvalifikacijsko normo, zvečer bo nastopila še Anita Horvat.

Ratejeva je v drugi seriji vrgla 61,69 metra in zlahka premagala normo, ki je bila postavljena na 60 metrov in pol. 36-letnica je imela drugi izid kvalifikacij. razred zase je bila Nemka Christin Hussong, ki je kopje vrgla 67,29 metra. Finale bo v petek ob 20.25.

"Zadovoljna sem s kvalifikacijami, glede na vročino je daljava idealna, in s prebojem v finale sem dosegla prvi cilj. Vroče pa je tako, da težko narediš, ritem srca nabija in smo vse bolj ali manj počivale v pripravi na kvalifikacije. Drugo mesto ne pomeni sedaj nič, jutri bodo boljši pogoji, hladneje bo in si želim, da končno opravim eno pravo tekmo. Cilj je medalja, jutri grem ponjo. Pričakujem, da bo za medaljo potrebno kopje vreči okrog 65 m," je odločna Ratejeva.

Horvatova cilja na finale

Anita Horvat bo v polfinaku tekla ob 19.30. Kvalifikacije v teku na en stadionski krog si je ogledala v hotelski sobi. Bila je med dvanajsterico po najboljših dosežkih sezone, ki ji ni bilo treba v prvi krog. Ta je dal preostalih 14 polfinalistk.

"Počutim se dobro in sem hitra, na treningih tukaj sicer ne merimo časa. A po prijavljenih izidih sezone sem deveta, želim si premagati vsaj eno tekmovalko in priti v finale. Na zadnji tekmi v Monaku sem bila res zelo dobra in si želim, da bi bilo tako tudi na EP-ju," je povedala Horvatova.

Filipičeva trikrat prestopila

Prva je dopoldne na tekmovališče v skoku v daljino stopila Neja Filipič, vendar so se ji kvalifikacije povsem ponesrečile. 23-letnica je trikrat prestopila in ostala brez izida. Letos je najdlje skočila 650 centimetrov, kar ne bi zadostovalo za finale najboljše dvanajsterice.

"Sem razočarana, vendar skoki sami niso bili slabi in to imam raje, kot da bi na veliki tekmi slabo skočila. Prestopala pa sem zato, ker je bilo vzdušje na stadionu povsem drugačno, kot na manjših tekmah ali treningih. In sem se sicer zelo dobro počutila, vendar zato vsak zalet malo podaljšala in prestopila zaletno desko," je povedala Filipičeva.



Domjanova 10 m manj od letošnjega najboljšega izida

Slabo je nastopila tudi Veronika Domjan v kvalifikacijah meta diska. Orodje je zalučala 49,89 metra, kar je bilo daleč premalo za finale. Domjanova je letos že dosegla 59,45 metra, njen državni rekord pa je 60,11 metra. Kvalifikacijska norma je bila 58,50 m, za finale pa je zadostoval izid 57,71. Zasedla je končno 27. mesto.

"Letošnja sezona je bila polna vzponov in padcev, slednji se je primeril prav na EP. Očitno se popravljanje tehnike ni preneslo v celoti na tekmo, enostavno ne znam umiriti zgornjega dela telesa, preveč pohitim in se podre celotna tehnika izmeta orodja. Bom pa to bolje pokazala naslednje leto, to je šport, včasih padeš, pa se znova dvigneš. Toda v torek sem na treningu metala prek 55 m," je zmajevala z glavo Domjanova, ki je še kot najstnica pred dvema letoma v Amsterdamu v svojem prvem nastopu na velikem članskem tekmovanju prišla v finale EP-ja.

Tudi Rudolfu ni uspelo

Izpadel je tudi edini moški predstavnik, ki je nastopil v četrtek. Žan Rudolf je v prvem krogu kvalifikacij teka na 800 metrov v svoji skupini s časom 1:48,24 zasedel sedmo mesto. Iz vsake iz štirih skupin so se v polfinale uvrstili po trije najboljši ter še štirje po času. Rudolf je letos najhitreje tekel 1:47,77. Njegova končna uvrstitev v Berlinu je 21. mesto.

"Do 600 m je bilo vse videti dobro, nato pa sta šla dva mimo, pa še tretji... Potem pa ni nisem mogel več pospešiti, zaspal sem, ni bilo moči za zadnjih 200 m," je bil razočaran Rudolf.

Četrtek, 9. avgusta:

19.15: PALICA (Ž), finale

19.20: Sedmeroboj, krogla

19.25: 100 m ovire (Ž), polfinale

19.45: Višina (M), kvalifikacije

19.50: 400 m (Ž), polfinale (Horvat)

20.15: 400 M OVIRE (M), finale

20.20: KOPJE (M), finale

20.30: Sedmeroboj, 200 m

21.05: 200 M (M), finale

21.20: 3.000 M ZAPREKE (M), finale

21.50: 100 M OVIRE (Ž), finale

Kopje (Ž), finalistke: . C. HUSSONG NEM 67,29 . M. RATEJ SLO 61,69 . L. JASIUNAITE LIT 61,61 . N. OGRODNIKOVA ČEŠ 61,27 . T. HALADOVIČ BLR 61,21 . L. PALAMEIKA LAT 60,21 . M. VUČENOVIĆ SRB 59,98 . J. KANGAS FIN 59,96 . S. FLINK ŠVE 59,58 . S. BORGE NOR 59,55 . I. ŠEDIVA ČEŠ 59,34 . A. ALAIS FRA 59,29

