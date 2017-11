Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Maruša Ferk bo ob odsotnosti poškodovane Ilke Štuhec edina Slovenka na dveh smukih in enem superveleslalomu ta konec tedna v Lake Louisu. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v

Maruša Ferk edina slovenska predstavnica v Lake Louisu

Ta konec tedna smučarske tekme v Beaver Creeku in Lake Louisu

27. november 2017 ob 16:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na veleslalomu v Beaver Creeku bosta ta konec tedna od Slovencev nastopila Žan Kranjec in Štefan Hadalin, na ženskih smukih v Lake Louisu pa bo edina slovenska predstavnica Maruša Ferk.

Severnoameriška turneja svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo nadaljevala s tremi moškimi preizkušnjami v Beaver Creeku (superveleslalom, smuk, veleslalom) in tremi ženskimi v Lake Louisu (dva smuka, superveleslalom). Na obeh moških tekmah v hitrih disciplinah bo slovenska ekipa ista, kot je bila v Lake Louisu: Boštjan Kline, Martin Čater, Klemen Kosi, Tilen Debelak in Miha Hrobat. Na nedeljskem veleslalomu, prvem v novi sezoni (v Söldnu je tekma zaradi slabega vremena odpadla), bosta na štartu Kranjec in Hadalin.

Po tekmah v tehničnih disciplinah v Killingtonu bo naslednje prizorišče alpskih smučark Lake Louise, kjer je že v torek na sporedu prvi trening smuka. Slovenijo bo na dveh smukih in superveleslalomu zastopala le Maruša Ferk, ki je v novi sezoni kar uspešno nastopila na na obeh slalomih in bila 17. v Leviju in 22. v Killingtonu. V Lake Louisu je Ferkova nazadnje nastopila leta 2014, ko je bila 29. na superveleslalomu in 41. na obeh smukih. Najboljši dosežek na tem kanadskem prizorišču je 17. mesto na smuku (2010, 2011).



Za zdaj je ženski del slovenske reprezentance uspešnejši. Na štirih tekmah, eno več od moških, dveh slalomih in dveh veleslalomih, je točke osvojilo pet slovenskih smučark, tri pa so končale v prvi deseterici. Za najboljši slovenski dosežek na začetku sezone je ob koncu tedna v Killingtonu poskrbela Ana Drev, ki je v soboto na veleslalomu osvojila osmo mesto.

T. O.