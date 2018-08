Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 17 glasov Ocenite to novico! Maruša Mišmaš je za 81 stotink popravila državni rekord in se uvrstila v finale teka na 3000 metrov z zaprekami. Nekaj težav je imela le na vodni oviri. Foto: Reuters Dodaj v

Maruša Mišmaš z državnim rekordom v finale EP-ja

Zvečer v finalu Luka Janežič in Martina Ratej

10. avgust 2018 ob 13:38

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Maruša Mišmaš se je na evropskem prvenstvu v Berlinu v kvalifikacijah na 3000 metrov zapreke z državnim rekordom 9:34,29 zanesljivo uvrstila v nedeljski finale.

Mišmaševa je tekla v drugi skupini in zasedla šesto mesto. Skupno je imela enajsti čas. Prejšnji slovenski rekord (9:35,10) je bil prav tako v njeni lasti, in sicer od 9. maja 2015 v Bratislavi: "Sem zelo zadovoljna. Imela sem v glavi le to, da tečem čim bolj sproščeno, da ne izgubljam energije in se držim prvih petih. To mi je tudi uspelo, niti gledala nisem na uro. Do zadnjih 700 metrov mi ni bilo težko, potem pa so najboljše pospešile. Na koncu sem kar trpela. Olajšanje je, ker sem dobesedno zahtevala od sebe, da pridem v finale. Dve leti zaradi poškodb nisem bila na velikih tekmovanjih in me je bilo kar malo strah pred tekmo. Zato sem še bolj vesela, da sem znova tu."

V finale je neposredno vodilo prvih pet mest v obeh skupinah ter še pet najhitrejših časov. Na koncu je slovenska predstavnica le za mesto zaostala za neposrednim napredovanjem in jo je v drugi skupini po času prehitela le Norvežanka Karoline Bjerkeli Grovdal, najhitrejši pa sta bili Švicarka Fabienne Schlumpf (9:32,32) in Albanka Luiza Gega (9:33,11).

Nekaj težav na vodni oviri

Za finale (nedelja ob 20.55) je še nekaj rezerv. Na vodni oviri skoraj ni bilo kroga, v katerem bi jo prešla tekoče. "Vodne ovire niso bile dobre danes, težko izvedeš pravi korak, če imaš še pet, šest punc okrog sebe. Toda drugače je bil tek dober, v finišu bi lahko naredila še malo več, ker sem vedela, da je bilo to dovolj za finale. Če bi morala prehiteti še eno tekmovalko, bi verjetno to tudi storila. Toda sem kar utrujena, sem morala garati zadnjih 600 metrov."

Načrt za finale? "Najprej se moram spočiti, zelo sem bila živčna danes, gre za veliko tekmo. Potem pa čakanje na ogrevanje, v čakalnici pred tekmo, vse to je utrujajoče. Najprej moram vse skupaj odmisliti in se sprostiti. Nočem si tudi postavljati omejitev. Lahko tečem celo pod 9.30, to pravi tudi moj trener. Morala bom iti odločno in garati do konca. Želim si, da bi državni rekord izboljšala še precej več kot le za sekundo."

Priložnost za slovensko medaljo!

Popoldansko oziroma večerno dogajanje bo za slovenske ljubitelje atletike zelo zanimivo, saj bosta v finalu nastopila Luka Janežič in Martina Ratej. Oba sodita v krog favoritov in sta napovedala boj za medalji, Janežiča v teku na 400 metrov to čaka ob 21.05, Ratejevo pa v metu kopja ob 20.25.

Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Petkov večerni spored:

19.10: 110 m ovire (M), polfinale

19.20: VIŠINA (Ž), finale

19.35: 800 m (M), polfinale



19.50: 200 m (Ž), polfinale

20.10: TROSKOK (Ž), finale

20.20: SEDMEROBOJ, 800 m



20.25: KOPJE (Ž), finale (Ratej)

20.50: 400 M OVIRE (Ž), finale

21.05: 400 M (M), finale (Janežič)



21.20: 800 M (Ž), finale

21.35: 110 M OVIRE (M), finale

21.50: 1.500 M (M), finale

T. O.