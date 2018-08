Maruša Mišmaš želi krepko izboljšati državni rekord

Zadnji dan bodo podelili še deset kompletov medalj

12. avgust 2018

Berlin - MMC RTV SLO

Zadnji dan evropskega prvenstva v Berlinu bo za slovenske ljubitelje atletike vrhunec nastop Maruše Mišmaš v finalu teka na 3.000 m z zaprekami. Začel se bo ob 20.55.

23-letna Grosupeljčanka je v petek v kvalifikacijah v drugi skupini zasedla šesto mesto in se v finale zavihtela z novim državnim rekordom, 9:34,28. Skupno je dosegla sedmi čas med vsemi.

Mišmaševa je praktično ves čas tekla okrog petega mesta. Po dveh minutah nastopa je nazadovala v zelo natrpano sredino kolone, vendar se je nato zanesljivo uvrstila v finale.

"Nočem si postavljati omejitev. Lahko tečem celo pod 9:30, to pravi tudi moj trener. Morala bom iti odločno in garati do konca. Upam, da me petkova tekma ni preveč izmučila. Želim si, da bi državni rekord izboljšala še precej bolj kot le za sekundo," si je cilj postavila Mišmaševa.

Pravkar lahko na TV SLO 2 in MMC-ju spremljate moški in ženski maraton.

Danes:

09.05: MARATON (Ž)

10.50: MARATON (M)



19.10: PALICA (M), finale

19.30: KLADIVO (Ž), finale



19.30: 4 x 100 m (Ž), 1. krog

19.50: 4 x 100 m (M), 1. krog



19.55: TROSKOK (M), finale

20.00: 1.500 M (Ž), finale



20.15: 5.000 M (Ž), finale

20.55: 3.000 M ZAPREKE (Ž), finale

(Mišmaš)

21.20: 4 x 100 M (Ž), finale

21.35: 4 x 100 M (M), finale

VIDEO Izjava Maruše Mišmaš pred nedeljskim finalom

3.000 m zapreke (Ž), finalistke: . F. SCHLUMPF ŠVI 9:32,32 . L. GEGA ALB 9:33,11 . G. F. KRAUSE NEM 9:33,51 . E. CLARKE VB 9:33,78 . I. MATTUZZI ITA 9:34,02 . K. B. GRÖVDAL NOR 9:34,23 . M. MIŠMAŠ SLO 9:34,28 . A. E. MÖLLER DAN 9:34,46 . O. CLAUDE BOXBERGER ŠVE 9:34,50 . E. BURKARD NEM 9:34,63 . I. SANCHEZ ŠPA 9:34,69 . A. COHEN IZR 9:36,13 . E. OUDIOU FRA 9:36,15 . N. STREBKOVA UKR 9:37,28 . V. GYÜRKES MAD 9:38,56

