Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Ciro Immobile je postal prvi nogometaš Lazia po letu 1942, ki je v Serie A Milanu zabil hat-trick. Nazadnje je to 31. maja 1942 uspelo Aldu Puccinelliju (tekma se je končala z zmago Lazia v gosteh s 5:2). Foto: EPA Paulo Dybala je bil junak deževnega popoldneva v Torinu. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Masaker" v Rimu: Lazio napolnil mrežo Milana

Dybala navdušil trenerja Allegrija

10. september 2017 ob 08:54

Torino - MMC RTV SLO

Nogometaši Lazia so se v 3. krogu italijanskega prvenstva na rimskem Olimpicu znesli nad Milanom. Ekipo iz prestolnice mode so premagali s kar 4:1.

Goleada v večnem mestu se je začela v zaključku prvega polčasa, ko se je med strelce prvič vpisal Ciro Immobile. Ta je uspešno izvedel strel z bele točke, potem ko je prekršek za najstrožjo kazen zakrivil Franck Yannick Kessie. Do odmora je Immobile zadel še drugič, tokrat je po podaji Senada Lulića zadel z volejem.

Prevlada Lazia se je nadaljevala tudi v drugem polčasu, že po treh minutah nadaljevanja je Immobile zadel še tretjič. Po podaji Marca Parola je s šestih metrov hladnokrvno premagal nemočnega Gianluigija Donnarummo. Le nekaj trenutkov pozneje je na 4:0 povišal Luis Alberto, ki je po uspešno izvedenem protinapadu izkoristil odlično podajo Immobileja.

Milan je bil popolnoma nemočen, do konca tekme so rossoneri uspeli doseči le častni zadetek - med strelce se je vpisal Riccardo Montolivo, ki je po neuspešnem prostem strelu prišel do žoge in zatresel malo mrežico.

Juventus odpravil Chievo

Juventus je odlično začel italijansko prvenstvo in prvič po letu 1981 v uvodnih treh krogih dosegel 10 golov. V soboto je s 3:0 premagal Chievo. Zelo nenavadna je bila enajsterica, ki jo je Massimiliano Allegri poslal na igrišče, saj se je prvič po aprilu 2010 zgodilo, da v prvi postavi ni bilo ne Buffona ne Barzaglija, Bonuccija ali Chiellinija. Bonucci je poleti prestopil k AC Milanu, preostalim je Allegri namenil počitek pred torkovim štartom v Ligi prvakov. V vratih je priložnost dobil Wojciech Szczesny, zaigrala sta tudi Blaise Matuidi in Douglas Costa.

V 17. minuti je Miralem Pjanić izvedel prosti strel, Perparim Hetemaj je žogo z glavo poslal v lastno mrežo. V 58. minuti je na 2:0 povišal Gonzalo Higuain, ki je izkoristil lepo podajo Paula Dybale. Argentinec, ki je v igro vstopil v 54. minuti, je odlično predstavo kronal z mojstrskim zadetkom v 83. minuti.

"Dybala je vedno boljši, tako fizično kot tehnično. Ima vse, kar potrebuje, da ob Neymarju postane najboljši nogometaš sveta, ko bosta Messi in Ronaldo končala kariero," je Paula Dybalo pohvalil trener Allegri.

Valter Birsa je za Chievo odigral vso tekmo, Boštjan Cesar pa je sedel na klopi.

Da bo derbi 1. kroga nove sezone Lige prvakov obračun Barcelone in Juventusa, je bilo jasno že prej, potem ko je Barcelona s 5:0 razbila Espanyol (Messi hat-trick) in je tudi Juventus v odlični formi, pa bo torkov večer očitno še bolj vznemirljiv ...

ITALIJANSKO PRVENSTVO, 3. krog

JUVENTUS - CHIEVO 3:0 (1:0)

Hetemaj 17./ag, Higuain 58., Dybala 83.

Birsa je igral vso tekmo, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.



INTER - SPAL 2:0 (1:0)

Icardi 27./11-m, Perišić 87.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



ATALANTA - SASSUOLO 2:1 (1:1)

Cornelius 35., Petagna 77.

Iličića je v 58. minuti zamenjal Kurtić (Atalanta).



CAGLIARI - CROTONE 1:0 (1:0)

Sau 33.

Kotnik (Crotone) ni bil v postavi.



VERONA - FIORENTINA 0:5 (0:3)

Simeone 2., Thereau 10./11-m, Astori 24., Veretout 62.

UDINESE - GENOA 1:0 (1:0)

Jankto 16.

RK: Pezzella 79./Udinese; Bertolacci

37./Genoa



LAZIO - MILAN 4:1 (2:0)

Immobile 38./11-m, 42., 48, Alberto 50.; Montolivo 56.

RK: Parolo 93./Lazio

Danes ob 18.00:

BENEVENTO - TORINO (Belec)



Ob 20.45:

BOLOGNA - NAPOLI

Preloženo zaradi slabega vremena:

SAMPDORIA - ROMA

Lestvica: JUVENTUS 3 3 0 0 10:2 9 INTER 3 3 0 0 8:1 9 LAZIO 3 2 1 0 6:2 7 NAPOLI 2 2 0 0 6:2 6 SAMPDORIA 2 2 0 0 4:2 6 MILAN 3 2 0 1 6:5 6 TORINO 2 1 1 0 4:1 4 BOLOGNA 2 1 1 0 2:1 4 SPAL 3 1 1 1 3:4 4 FIORENTINA 3 1 0 2 6:5 3 UDINESE 3 1 0 2 4:5 3 ROMA 2 1 0 1 2:3 3 ATALANTA 3 1 0 2 3:5 3 CHIEVO 3 1 0 2 3:6 3 CAGLIARI 3 1 0 2 2:5 3 GENOA 3 0 1 2 2:5 1 SASSUOLO 3 0 1 2 1:5 1 CROTONE 3 0 1 2 0:4 1 HELLAS VERONA 3 0 1 2 1:8 1 BENEVENTO 2 0 0 2 1:3 0

T. O., M. L.