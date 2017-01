Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ryan Mason jo je hudo skupil na tekmi s Chelseajem. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mason s počeno lobanjo, a v stabilnem stanju

Trčil z branilcem Chelseaja Cahillom

23. januar 2017 ob 12:01

London - MMC RTV SLO

Nogometaš Hull Cityja Ryan Mason po grozljivem trku z glavo na tekmi angleškega prvenstva proti Chelseaju ni v življenjski nevarnosti. Ima počeno lobanjo in je že bil operiran.

"Ryan je v stabilnem stanju in pričakujemo, da bo še nekaj dni v bolnišnici," so sporočili iz kluba.

Do nesreče je prišlo v prvem polčasu nedeljske tekme s Chelseajem. V skoku za žogo sta z glavama močno trčila gostujoči vezist Mason in branilec Londončanov Gary Cahill. Udarec je bila tako močan, da se ga je slišalo celo prek televizijskih ekranov.

Sodnik in soigralci so obema nemudoma priskočili na pomoč, tekma je bila prekinjena skoraj deset minut, Masona pa so z igrišča odnesli na nosilih priklopljenega na kisik. Sprva so nekateri otoški mediji celo poročali, da se 25-letni bori za življenje, a so se nato kmalu oglasili iz kluba in najbolj črne domneve demantirali.

Tekmo je dobil Chelsea z 2:0, drugi zadetek za Londončane pa je dosegel prav Gary Cahill z glavo.

R. K.