Massi upa, da Shiffrinova ne bo podrla Tininega rekorda

Američanka vesolje zase tudi zaradi izjemnih pogojev

7. januar 2018 ob 12:14

Kranjska Gora - MMC RTV SLO

"Pretežka tekma? Ne sprejmem te filozofije, se je pa pokazalo, da je Mikaela Shiffrin vesolje zase in da druge trenirajo na premehkih terenih," je Andrea Massi komentiral dogajanje na podkorenski strmini.

Kar sekundo in pol prednosti je imela ameriška alpska smučarka pred najbližjo konkurentko že po prvem nastopu slaloma za 54. Zlato lisico. "To so zunajserijski tekmovalci, kot sem skušal vsem dopovedati že v letih, ko je Tina 'razturala'. Tekmovalci, ki imajo drugačne lastnosti. Je vesolje zase, res pa je, da se na takih progah, tu mislim bolj na podlago kot na postavitev, naredijo razlike. Na takih progah moraš veliko trenirati in biti tudi talent. Druge slabo delajo, trenirajo na mehkih in položnih progah, se pa zavedam, da je strme in poledenele proge težko dobiti, saj sem to doživel sam," je za MMC povedal Andrea Massi, arhitekt uspehov Tine Maze.

Z letalom na Norveško, kadar si to zaželi

Massi, ki se je danes srečal tudi z mamo Shiffrinove, opozarja na še en vidik: "Konkurenca trpi predvsem psihološko. Zdi se, da so nekatere tekmovalke kar obupale. Tu vidim močan psihološki učinek. Shiffrinova je medtem izjemno suverena, smuča odlično, ima pa tudi izjemne razmere za delo. Ima vse, kar potrebuje, mir, menedžerja, najboljši material ... Ko se ji zahoče, vzame letalo in odleti na Norveško na trening. A to je stara zgodba. Skratka, je profesionalka na vseh področjih, ima še veliko podporo smučarske zveze. Mi je žal nismo imeli," je Massi spomnil na čase, ko je bil bitko s SZS-jem.

Zadišalo mu je po snegu

Nastopa Slovenk ni želel komentirati: "Nočem komentirati tekmovalk, ki jih ne treniram. Prišel sem, ker mi je zadišalo po snegu in me zares zanima, kaj se dogaja v slalomu. Sem pa prepričan, da bi morale Slovenke imeti prednost in pred tekmo v Podkornu trenirati na tako zahtevni progi, ne pa le napisati na papir, da je to poligon za tekmovalce. Žal miselnost v Sloveniji ni takšna kot v ZDA, kjer takšnih težav zagotovo nimajo." Se pa Massi ne strinja, da je današnja tekma pretežka: "Punce so same odločile, da gredo v ta šport. Te filozofije ne sprejmem. Za Shiffrinovo očitno tekma ni pretežka in teren ne prestrm, zato pa ima takšno prednost."

Rekord močno ogrožen

Andreo Massija, ki bo kmalu prvič postal očka (izbranka Tina Maze naj bi rodila marca), smo še vprašali, ali bo lahko Mikaela Shiffrin sijajno formo zadržala do olimpijskih iger. "Ne vidim velike konkurence in me spominja na tisto Tinino sezono, ko je zmagovala veleslalome vse do finala v Lenzerheideju. Ko takšne tekmovalke dobijo krila, jih je težko ustaviti." Bo padel tudi rekord 2414 točk iz Tinine sezone 2012/13? "Upam, da ne. Tinin rekord je zgodovinski, gotovo pa je v tem trenutku ogrožen. Če bo Shiffrinova zdržala v tem ritmu in tekmovala v vseh disciplinah, ji bo uspelo in morali ji bomo čestitati in priznati, da si zasluži rekord."

Tomaž Okorn