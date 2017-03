Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 5 glasov Ocenite to novico! Juan Mata je dosegel edini zadetek na Old Traffordu. Foto: Reuters Miha Mevlja se je dobro kosal z Zlatanom Ibrahimovićem. Foto: Reuters Veliko veselje igralcev Schalkeja na Borussia Parku. Foto: Reuters Andreas Christensen je sredi prvega polčasa zatresel mrežo Schalkeja. Foto: EPA Sorodne novice Rdeči vragi Rostov zapuščajo z remijem in doseženim golom Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mata potrdil napredovanje rdečih vragov, Roma izpadla

Bešiktaš z igralcem manj izločil Olympiacos

16. marec 2017 ob 21:05,

zadnji poseg: 16. marec 2017 ob 23:03

Manchester - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so se morali pošteno potruditi za preboj v četrtfinale Evropske lige. Na povratni tekmi osmine finala so premagali Rostov z 1:0.

Na prvi tekmi prejšnji četrtek sta se ekipi razšli z remijem (1:1). Tudi na povratnem srečanju na Old Traffordu je Miha Mevlja odigral vseh 90 minut.

Rdeči vragi so bili precej boljši že v prvem polčasu. Henrik Mhitarjan je po pol ure iz ugodnega položaja streljal mimo vrat. Pet minut zatem je Zlatan Ibrahimović z močnim strelom stresel vratnico.

Gostje so zdržali do 70. minute, ko je po protinapadu Mhitarjan podal z desne strani in podal pred vrata, kjer je Ibrahimović s peto podaljšal do Juana Mate, ki jo je z bližine poslal pod prečko.

Rostov je pritisnil v zadnjih minutah. V 79. minuti je rezervist Aleksandr Buharov nevarno streljal z glavo, a se je izakazl vratar Sergio Romero. V 95. minuti je Christian Noboa zavrtinčil žogo s prostega strela z 20 metrov, Romero pa je z izjemno parado preprečil podaljšek.

Velika vrnitev Schalkeja

V nemškem obračunu sta se že tretjič v zadnjih desetih dneh srečala Borussia iz Mönchengladbacha in Schalke. Prva tekma prejšnji teden v Gelsenkirchnu se je končala z remijem (1:1), tokrat pa je Schalke napredoval zaradi zadetka več na gostovanju (2:2).

Na Borussia Parku so gostitelji povedli v 27. minuti, ko se je po podaji s prostega strela Andreas Christensen najbolje znašel v kazenskem prostoru. Žoga se je od kapetana Schalkeja Benedikta Höwedesa odbila v mrežo. V sodnikovem dodatku je na 2:0 povišal Mahmoud Dahoud z natančnim strelom s 23 metrov.

V drugem polčasu je Schalke pritisnili. Guido Burgstaller je z leve strani podal pred vrata, kjer je Jannik Vertergaard slabo izbil žogo, Leon Goretzka je prišel do strela z levico, žoga se je pred vrati odbila in prelisičila vratarja Yanna Sommerja. V 68. minuti je Tobias Strobl z glavo skušal izbiti žogo iz kazenskega prostora, a je zadel soigralca Dahouda v roko. Z bele točke je izenačil Nabil Bentaleb. Vsi poskusi gostiteljev ob koncu tekme so bili neuspešni in Schalke je napredoval zaradi zadetka več v gosteh.

Slovo Köbenhavna v Amsterdamu

Ajax, ki je prvo tekmo v Köbenhavnu izgubil z 1:2, je temelje za napredovanje postavil že v prvem polčasu, ko sta zadela Bertrand Traore in Kasper Dolberg. Gostujoči trener Stale Solbakken je v 57. minuti v ogenj poslal tudi Benjamina Verbiča, a je ostalo pri izidu iz prve polovice tekme.

Lyon napredoval kljub porazu

Lyon je večji del dela proti Romi opravil že na prvi tekmi, ko je zmagal s 4:2, na današnji v večnem mestu pa je domača zasedba zmagala z 2:1. Lucas Tousart je v 60. minuti zatresel lastno mrežo za vodstvo Rome z 2:1, a Italijani niso uspeli zadeti še tretjič.

Osmina finala, povratne tekme:

Krasnodar - CELTA VIGO 0:2 (0:0) 1:2

Mallo 52., Iago Aspas 80.

RK: Kabore 86./Krasnodar



BEŠIKTAŠ - Olympiacos 4:1 (2:1) 1:1

Aboubakar 10., Babel 22., 75., Tosun 84.; Elyounoussi 31.

RK: Aboubakar 39.



GENK - Gent 1:1 (1:0) 5:2

Castagne 20.; Verstrete 84.



MANCHESTER UNITED - Rostov 1:0 (0:0) 1:1

Mata 71.



Manchester United: Romero, Valencia, Bailly, Smalling, Rojo, Blind (64./Jones), Mata, Ander Herrera, Pogba (48./Fellaini), Mhitarjan, Ibrahimović.

Rostov: Medvedev, Bajramjan (81./Kirejev), M. Mevlja, Cesar Navas, Kudrjašov, Terentjev, Noboa, Prepelita (79./Dević), Erohin, Azmoun (61./Buharov), Poloz.

Sodnik: Gediminas Mažeika (Litva)

AJAX - Köbenhavn 2:0 (2:0) 1:2

Traore 23., Dolberg 45./11-m

Verbič (Köbenhavn) je igral od 57. minute.

ANDERLECHT - Apoel 1:0 (0:0) 1:0

Acheampong 65.

Borussia (M) - SCHALKE 2:2 (2:0) 1:1

Christensen 23., Dahoud 45.; Goretzka 54., Bentaleb 68./11-m



Borussia (M): Sommer, Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt, Kramer (46./Strobl), Dahoud, Herrmann, Johnson (16./Hofmann), Drmić (83./Hahn), Raffael.

Schalke: Fährmann, Kehrer, Höwedes, Nastasić, Kolasinac, Geis (46./Meyer), Bentaleb (79./Stambouli), Caligiuri (88./Schöpf), Goretzka, Choupo-Moting, Burgstaller.

Sodnik: Mark Clattenburg (Anglija)

Roma - LYON 2:1 (1:1) 2:4

Strootman 18., Tousart 60./ag; Diakhaby 16.

Roma: Alisson, Rüdiger, Manolas, Fazio, Bruno Peres (59./El Shaarawy), De Rossi (76./Totti), Strootman, Mario Rui (76./Perotti), Salah, Džeko, Nainggolan.

Lyon: Lopes, Jallet, Mammana (78./Yanga Mbiwa), Diakhaby, Morel, Tousart, Gonalons, Cornet, Tolisso, Valbuena (91./Rafael), Lacazette (84./Fekir).

Sodnik: Viktor Kassai (Madžarska)

Izidi prvih tekem so v krepkem tisku. Žreb četrtfinala bo v petek ob 13.00 v Nyonu.

A. G.