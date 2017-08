Poudarki Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Tim Matavž je trenutno v odlični (strelski) formi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matavž pred reprezentančnim premorom postal serijski strelec

Tretji zaporedni zadetek Primorca za Vitesse

28. avgust 2017 ob 12:19

Slovenski nogometni selektor Srečko Katanec je lahko zelo zadovoljen s trenutno formo Tima Matavža, na katerega bo računal na prihajajočih kvalifikacijskih tekmah za SP proti Slovaški in Litvi.

Matavž, ki se je pred začetkom letošnje sezone vrnil na Nizozemsko in oblekel dres Vitesseja, je zadel že na tretji zaporedni prvenstveni tekmi. Po golu proti NAC Bredi in Rodi je tokrat zatresel mrežo dvakratnega nizozemskega prvaka AZ Alkmaarja.

Natančen je bil v 68. minuti, ko je po lepem predložku z desne, ki ga je v kazenski prostor poslal Bryan Linssen, z glavo žogi preusmeril let v gol za izenačenje na 1:1. Gostujoči vratar Marco Bizot je bil povsem nemočen.

Vseeno so srečanje gostitelji izgubili. Že v prvem polčasu je po nekaj minutah za vodstvo Alkmaarja poskrbel Wout Weghorst, ki je po predložku z desne natančno odmeril strel in hladnokrvno premagal vratarja Remka Pasveerja ob levi vratarjevi vratnici. Weghorst je devet minut pred iztekom rednega dela srečanja zadel še drugič in odločil zmagovalca.

Tudi tokrat se je s podajo izkazal Marko Vejinović, le da je tedaj predložek pred vrata poslal z leve strani. Weghorst je proti vratom sprožil z glavo, Pasveer se je žoge še dotaknil, a njenega leta v mrežo ni uspel preprečiti.

V zadnjih letih je forma odličnega 28-letnika iz Šempetra pri Gorici zaradi poškodb kar nekoliko stagnirala. Pri Augsburgu in Genoi se ni pretirano naigral, lani je kot posojen nogometaš igral za Nürnberg. Od vpoklicanih reprezentantov sta se med strelce minuli teden vpisala še Nejc Skubic, ki je zadel ob porazu svoje ekipe Konyaspor proti Istanbul Basaksehiru (2:1), ter Mitja Viler, ki je Mariboru priskrbel Ligo prvakov (1:0).



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu

NOGOMETNA REPREZENTANCA selektorja Srečka Katanca za tekmo s Slovaško in Litvo (25) Ime, priimek Klub (država) Tekma Igralni čas (ocena) Podrobnosti VRATARJI (3) Vid Belec Benevento (ITA) Benevento - Bologna 0:1 vso tekmo (6,3) v 55. minuti ga je po podaji Mattie Destra premagal Godfred Donsah; zbral 3 obrambe Jan Koprivec Pafos (CIP) Ethnikos Achna - Pafos 3:0 vso tekmo v novem klubu Pafosu - vodi ga trener Luka Elsner - s porazom začel novo sezono ciprskega prvenstva, prejel je tri zadetke Jan Oblak Atletico Madrid (ŠPA) Las Palmas - Atletico Madrid 1:5 vso tekmo (7,6) z Atleticom po remiju v uvodnem krogu španskega prvenstva proti Gironi tokrat visoka zmaga na Kanarskih otokih; ubranil tri strele, vključno z bele točke, ki ga je izvedel Jonathan Viera BRANILCI (8) Matija Boben Rostov (RUS) Zenit St. Petersburg - Rostov 0:0 / na klopi; nazadnje igral 20. avgusta ob remiju z FC Krasnodar (0:0) Boštjan Cesar Chievo (ITA) Chievo - Lazio 1:2 75' (1:1) (6,0) ob porazu svoje ekipe igral dobrih 15 minut, v igro vstopil namesto Daria Daniellija Anotnio Delamea Mlinar New England Revolution (ZDA) D.C. United - New England Redvolution 1:0 vso tekmo / Bojan Jokić Ufa (RUS) Anži Mahačkala - Ufa 1:0 vso tekmo (6,0) na začetku drugega polčasa prejel rumeni karton Miha Mevlja

Rostov (RUS) Zenit St. Petersburg - Rostov 0:0 vso tekmo (6,0) 1 štart, 2 prestreženi podaji, 7 izbitih žog Nejc Skubic Konyaspor (TUR) Istanbul Basaksehir - Konyaspor 2:1 vso tekmo (7,5) po podaji Mehdija Bourabie v končnici tekme dosegel edini zadetek za Konyaspor; 2 strela na gol (1 v okvir), 4 prestrežene podaje, 3 izbite žoge Aljaž Struna Palermo (ITA II) Palermo - Spezia 2:0 vso tekmo z novim klubom zmagovito začel sezono v Serie B; v 40. minuti prejel rumeni karton Mitja Viler Maribor (SLO) Maribor - Hapoel Be'er Sheva 1:0 (LP); Olimpija - Maribor 0:0 vso tekmo; vso tekmo v 10. minuti prejel rumeni karton, pet minut pozneje dosegel edini zadetek na tekmi in Mariboru prinesel evropsko jesen v Ligi prvakov; / VEZISTI (10) Valter Birsa Chievo (ITA) Chievo - Lazio 1:2 vso tekmo (6,4) po izjemni predstavi v Vidmu v prejšnjem krogu, ko je dosegel zadetek in tudi podal za gol, se tokrat ni vpisal med strelce, v 67. minuti je prejel rumeni karton Damjan Bohar Maribor (SLO) Maribor - Hapoel Be'er Sheva 1:0 (LP); Olimpija - Maribor 0:0 92' (1:0);

74' (0:0)

igral do 92. minute, ko ga je na zelenici zamenjal Jean-Claude Billong; igral do 74. minute, ko ga je na zelenici zamenjal Gregor Bajde Kevin Kampl Bayer Leverkusen (NEM) Bayer (L) - Hoffenheim 2:2 / na klopi; nazadnje igral 18. avgusta na tekmi proti Bayernu, ki jo je ekipa iz Leverkusna izgubila s 3:1 Rene Krhin Nantes (FRA) Nantes - Lyon 0:0 / zunaj kadra Jasmin Kurtić Atalanta (ITA) Napoli - Atalanta 3:1 62' (2:1) (5,9) v igro vstopil v 62. minuti, ko je na zelenici zamenjal Bryana Cristanteja, v 77. minuti prejel rumeni karton Nik Omladič Greuther Fürth (NEM II) Greuther Fürth - Ingolstadt 0:1 50' (0:0) (6,7) igral do 50. minute, ko ga je na zelenici zamenjal Sebastian Ernst, 1 strel na gol Jan Repas Domžale (SLO)/

Caen (FRA) Olympique Marseille - Domžale 3:0 Caen - Metz 1:0 vso tekmo; / poraz na Velodromu ob zadnjem nastopu za Domžale; zunaj kadra Rajko Rotman Göztepe (TUR) Göztepe - Trabzonspor 3:2 vso tekmo / Benjamin Verbič Köbenhavn (DAN) Köbenhavn - Qarabag 2:1 (EL); Nordsjaelland - Köbenhavn 3:0 vso tekmo; 84' (0:0) s Köbenhavnom izpadel iz Evropske lige; igral do 84. minute, ko je svoje mesto na zelenici odstopil Mikaelu Antonssonu Amadej Vetrih

Domžale (SLO) Olympique Marseille - Domžale 3:0; Krško - Domžale 4:2 53' (1:0); vso tekmo igral do 53. minute, ko ga je na zelenici zamenjal Adam Gnezda Čerin; / NAPADALCI (3) Josip Iličić Atalanta (ITA) Napoli - Atalanta 3:1 vso tekmo (7,3) 4 streli na gol Tim Matavž Vitesse (NIZ) Vitesse - AZ Alkmaar 1:2 vso tekmo (7,6) najbolje ocenjeni posameznik v ekipi Vitesseja, dosegel je edini zadetek svoje ekipe na tekmi, 3 streli na gol, 3 dobljeni zračni dvoboji Andraž Šporar Arminia (NEM) Union Berlin - Arminia 1:1 74' (1:1) v igro vstopil v 74. minuti, ko je na zelenici zamenjal Andreasa Voglsammerja, 1 strel na gol



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

