Matej Erjavec

6. oktober 2017 ob 17:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Spor se lahko še zavleče in pripelje do uničenja celotnega sistema. Najprej sodniškega, nato klubskega, reprezentančnega in na koncu celotne slovenske košarke.

Predsednik košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec svari, da bi utegnil imeti spor med klubi in sodniško organizacijo glede kilometrine zelo negativne posledice za slovensko košarko, STA.

A. V.