Matej Erjavec

8. januar 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ko se pogovarjam s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom, ki ga bom v naslednjih dneh obiskal v Ženevi, ne more verjeti, kakšno je stanje v košarki. V šali je celo navrgel, da bi Fibo najraje kupil, če bi bilo to dovoljeno, in jo vrnil v pravo smer.

Fiba po coubertinovsko vsem dopoveduje, da morajo biti v ospredju športne vrednote, ampak na njenih tekmovanjih igrajo profesionalci najvišjega kova. Šele po zadnjem EP-ju bo Fiba pokrila večji del stroškov za njihova zavarovanja, toda kje so nagrade in marsikaj drugega? Nihče me ne bo prepričal, da reprezentančna tekmovanja niso donosna, prav tako da so televizijske pravice ter prispevki pokroviteljev poceni. KZS je po EP-ju naslovila na Fibo pismo, kaj je z obljubo, da se bo delež od TV pravic delil. Dobili smo medel odgovor, da še ni jasen ključ delitve, zdaj pa so minili že trije meseci.

Predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec je razočaran nad Fibo, ki ne nameni evropskemu prvaku niti evra, Delo.

