Matej Mohorič

26. avgust 2017 ob 08:28

Cuenca - MMC RTV SLO, STA

Vedel sem, da če pridem čez vrh zadnjega vzpona z najboljšimi, da imam dobre možnosti, ker je bil finale zelo tehničen, vključno s spustom. Igral sem na karto, da pridem na vrh vzpona z najboljšimi.

Bil je zelo težek dan. Pred tem sta bili zame dve zelo težki etapi. Vedel sem, da ima pobeg zelo, zelo veliko možnosti, da pride do cilja. Potrudil sem se, da sem bil del tega. To je bilo najtežje, ujeti pobeg. Cel dan sem se trudil varčevati moči, energijo, da sem dovolj pil, da sem se ohranjal za finale. Finale sem imel naštudiran. Vedel sem, kje lahko napadem, kakšne so moje možnosti.

Vedel sem, da sta par sekund za mano Thomas De Gendt in Pawel Poljanski vlekla na vso moč. De Gendt je zelo močan kolesar, velikokrat je že zmagal etape na največjih dirkah. Trepetal sem čisto do cilja. Šel sem kolikor hitro sem lahko. Šele na ciljni črti sem se oddahnil.

Seveda bomo še poskušali kot ekipa. Cilj je bil doseči vsaj eno etapno zmago. To smo dosegli. Upamo na še več. Imamo precej dobrih kolesarjev. Poleg mene so tu še Jan Polanc, Darwin Atapuma, Rui Costa, Louis Meintjes in Sacha Modolo. Vsak dan bomo dali vse od sebe, kot do zdaj. Upamo na še kakšno etapno zmago.

Matej Mohorič je v petek prvič dobil etapo na eni izmed treh največjih dirk. 22-letni kolesar je z izvrstnim napadom na spustu dobil sedmo etapo Dirke po Španiji in postal drugi Slovenec z zmago na Vuelti. Letos so slovenski kolesarji slavili na vseh treh največjih dirkah, Jan Polanc na Giru, Primož Roglič na Touru in zdaj Mohorič na Vuelti. Vir: STA

Tilen Jamnik