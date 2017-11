Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Matej Tušak Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Matej Tušak

27. november 2017 ob 15:32

Postojna - MMC RTV SLO

Sami si ustvarimo pritiske, ki nas privedejo do glavobolov, migren in bruhanja pred tekmo.

Motivacija nas vleče k cilju in v vzdržljivostnih športih pomeni polovico uspeha.

Za dolgoročni razvoj in napredek so napake pomembne, saj če teh izkušenj ne bomo imeli, ne bomo zgradili odpornosti.

Če nimate pravih motivov, nikoli ne boste prišli do svojega cilja. Določite si, do koga imate takšno odgovornost, da boste naredili korak naprej in prišli do konca.

V Postojni je bila zadnji konec tedna prva slovenska ultrakolesarska šola, na kateri so vrhunski slovenski strokovnjaki predavali o športni prehrani, psihologiji in motivaciji ter pripravi športnika in ekipe na ultrašportno preizkušnjo. Športni psiholog Matej Tušak je v svojem predavanju izpostavil, da velik del uspeha predstavlja motivacija.

