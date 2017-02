Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Darijan Matić bo spomladi igral v tretjeligaški konkurenci. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matić bo do konca sezone igral za Muro

Jeseni pri Olimpiji ni bil več standarden član začetne postave

15. februar 2017 ob 18:37

Murska Sobota - MMC RTV SLO

Darijan Matić, ki je lani kot kapetan Olimpije dvignil pokal za naslov državnega prvaka, bo kariero kot posojen igralec nadaljeval pri tretjeligašu Muri.

33-letni Matić je razmišljal tudi o koncu kariere in selitvi v trenerske vode, a se je naposled odločil, da bo do konca sezone igral za moštvo iz Murske Sobote, ki po jesenskem delu prvenstva zaseda tretje mesto v III. SNL – vzhod. Pred Muro (32 točk) so Beltinci (33) in Nafta (35).

Matić je v Olimpijo prišel julija 2014. V letošnjem prvenstvu ni bil več tako reden član začetne enajsterice kot v lanski sezoni, ko je v 36 krogih 34-krat igral v prvi postavi. V tej sezoni je v 21 krogih 11-krat začel tekmo, štirikrat pa je na zelenico vstopil s klopi.

