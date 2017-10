Matjaž Kek daje vtis, da ga selektorsko mesto zanima

Glavna ovira je ta, da ima pogodbo z Rijeko

12. oktober 2017 ob 19:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Predsednik (NZS-ja) me je klical, nimam česa skrivati, imam pa trdno pogodbo z Rijeko. To zahteva korektnost," pravi Matjaž Kek, ki ga je ekipa TV Slovenije obiskala na Rujevici.

Kek je eden od kandidatov za novega selektorja slovenske nogometne reprezentance, kar je potrdil predsednik Nogometne zveze Rade Mijatović. Kek je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010, v zadnjih letih pa je izjemno uspešen na Reki. V lanski sezoni je bila Rijeka hrvaški prvak in tudi zmagovalec pokala. Največja ovira je ta, da Kek ne bo kar tako prekinil pogodbe z Rijeko (pogodbo ima do leta 2020), saj tam uživa izjemen ugled. S 56-letnim Kekom se je pogovarjal Anže Bašelj.

Kar brez ovinkarjenja: ste že dobili klic Radeta Mijatovića in vprašanje, ali bi postali novi slovenski selektor ter ali vas ta služba zanima?

Drži, predsednik me je klical. Gre bolj za usklajevanje nekih terminov. Počakajmo, kakšne so želje z ene strani. Vprašanje slovenske reprezentance je pri meni vedno nekaj posebnega, tega ni treba poudarjati. Velikokrat sem povedal, kaj mi je pomenilo obdobje, ko sem bil selektor slovenske nogometne reprezentance.

Ankete, kažejo, da si večina navijačev želi, da se vrnete v Slovenijo. Vam to godi po tistem čudnem odhodu leta 2011?

Ne vem, zakaj je ta odhod dobil predznak, da je bil čuden. Mislim, da so bile stvari dokaj jasno postavljene. Ankete so seveda stvar javnega mnenja. Če so pozitivne, ti lahko godijo. Mislim, da to seveda ne more biti odločilno. Ne bi tudi rad, da se moje ime daje v kontekst nečesa, kar je bilo in od česar je preteklo že nekaj časa. V mojih mislih je trenutno samo Rijeka. Imam pogodbo z Rijeko in v njej je jasno napisano, pod kakšnimi pogoji jo lahko obe strani prekineta. Če bo šel pogovor v resne vode, bo treba vprašati tudi Rijeko. Ne bi pa rad nekaj spletkaril, ne bi rad, da se spletajo neke zgodbe in da se pišejo polresnice. Bolj malo sem spremljal slovensko reprezentanco v zadnjem času, na tekmi se ne spomnim, kdaj sem bil. Res pa je, da ko te nekdo pokliče na temo vodenja domače reprezentance, je to razmišljanje čisto nekaj drugega kot karkoli drugega v kontekstu vodenja kake druge reprezentance ali kluba.

Potrebno bo vprašati tudi Rijeko, pravite, zanimivo pa, da vas je Rijeka predlagala tudi za vodenje hrvaške reprezentance (Sportske novosti so pisale da je Keka Davorju Šukerju predlagal predsednik Rijeke Damir Mišković)!

Moti me, ker me prestavljajo z enega konca. V javnosti se pojavljajo informacije, kot da bi se ponujal na vsakem vogalu. Moje delo je javno, na očeh vsem. Res je, da sem v petih letih na Rijeki predvsem naletel na izredne ljudi in niti v enem trenutku si ne bi dovolil, da bi delal nekaj njim za hrbtom. Moje prvo razmišljanje je nogomet, kakovost strokovnega dela, in upam, da na tem temelji tudi zanimanje zame, ne pa, kako sem enkrat nekaj naredil za reprezentanco. Jasno pa, da če te nekdo pokliče in vpraša za mnenje, ko gre za predsednika NZS-ja, ne bom kar rekel ne. Če me bo kdo vprašal, bom tudi povedal svoje mnenje, ampak le ljudem, ki so odgovorni za nekaj. Ne mislim javno razpravljati o tem, kaj je bilo.

Slovenske reprezentance niste veliko spremljali, ampak kakšno tekmo ste verjetno le pogledali. Veliko sporov je bilo med Katancem in mediji. Kaj menite o tem?

Seveda imam mnenje, ampak povedal ga bom ljudem, ki za nekaj odgovarjajo. Medijsko se ne bom izpostavljal. Ne bom eden od tistih, ki se zdaj delajo pametne. Če povzamem: zgodovina je pokazala, da je bila Slovenija uspešna, ko je bila enotna. Če ne spremljaš treningov in če ne veš, kaj se je dogajalo - in jaz tega ne vem - se ne bom delal pametnega ali komu delil nasvete ali celo dajal lekcije. Zato ste poklicani novinarji. Imate pa tudi vi nekaj masla na glavi, kot ste ga imeli tudi v mojem zadnjem primeru. Ampak, poskušam razumeti, da opravljate svoj poklic. In vem, da so kritike sestavni del našega življenja. Razumem kritike, z njimi moram živeti, ko pa gre prek meje dobrega okusa, in se začne neko osebno obračunavanje. za to nimam razumevanja.

Šest let je tega, odkar ste odšli iz reprezentance. Je minilo dovolj časa, da se spet vrnete?

Hipotetično vprašanje ... Kaj je dovolj, kaj ni dovolj ... Včasih je premalo 15 let, včasih je preveč šest mesecev. Smatram, da slovenski nogomet ne more vsaki dve leti zahtevati uvrstitve na velika tekmovanja. Ve se, kakšna je naša baza. Sigurno pa imamo kakovost, saj vemo, kakšne klube imajo igralci. V preteklosti je bilo dokazano, da lahko en kolektiv naredi marsikaj.

Za konec: kakšen je povzetek vajinega pogovora s predsednikom Mijatovićem?

Ko bo čas za to, bom povedal javnosti. Predsednik me je klical, nimam česa skrivati. Igram z odprtimi kartami. Imam pa trdno pogodbo z Rijeko. To zahteva korektnost in tako se bom tudi obnašal.

T. O., Anže Bašelj (TV Slovenija)