Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Matjaž Kek

6. april 2017 ob 19:07

Reka - MMC RTV SLO

To, kar sta doživela Luka Elsner in Marijan Pušnik, se mi zdi smešno in bežanje od odgovornosti, ki jo v vsakem klubu nekdo ima.

Po razvoju dogodkov po zimskem premoru je zame pričakovano, da si je Maribor zagotovil zajetno prednost. Razmer v Ljubljani sicer ne poznam podrobno, vsaj nenavadno pa je imenovati trenerja in ga po 25 dneh zamenjati. Da, naskok vijoličastih je pričakovan. To je kvaliteta. Gre za sistem, organizacijo, ustroj, ki deluje že vrsto let, zato je malo možnosti za spodrsljaj. Še zlasti če na drugi strani ni vsaj nekaj podobnega s še dodatnim motivom, ki bi moral biti posledica prevlade Maribora v zadnjih letih, z izjemo lanskega. Dogajanja pri Olimpiji s trenerskega stališča gledam kot na nekaj nerazumljivega, na nekaj, kar ti ne more prinesti nič dobrega. Ve se, kdo je odgovoren za takšne razmere in zakaj, najlaže se je skriti za zamenjavo trenerjev.

Slovenski trener Matjaž Kek, ki z Rijeko ni izgubil že leto dni, se z varovanci pripravlja na derbi z Dinamom, ki bo v soboto. Rijeka ima na lestvici hrvaškega prvenstva štiri točke naskoka pred Zagrebčani. V pogovoru za EkipoSN pa se je Kek dotaknil tudi razmer v slovenskem nogometu in razmer pri aktualnem prvaku Olimpiji. Vir: EkipaSN

Tilen Jamnik